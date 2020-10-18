Betona saplanan horozu, itfaiye kurtardı

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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde inşaat betonuna saplanan horoz, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel betonu atıldı. Bu sırada çevrede bulunan bir horoz alana girerek betona saplandı. Durumu fark eden inşaat işçileri horozu çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri betona saplanan horozu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan horoz, tekrar salındı.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-10-18 16:39:13



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