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Altıeylül'de yatırımlar göz kamaştırıyor Başkan Avcı, "2020 yılı bütçemiz 10 milyon fazla verecek"

İHA

Altıeylül'de yatırımlar göz kamaştırıyor Başkan Avcı, "2020 yılı bütçemiz 10 milyon fazla verecek"

Altıeylül Belediyesinin Başkan Hasan Avcı önderliğinde 2020 yılında yaptığı yatırımlar göz kamaştırıyor. Başkan Avcı "Bütçelerinin yaptıkları büyük yatımlara rağmen 2020 yılında 10 milyon TL. fazlalık verecek" dedi.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 2020 yılında bu güne kadar yaptıkları çalışmaları kalem kalem anlattı. Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesi’nin pandemi döneminde yaptığı temizlik çalışmalarına değinerek, dezenfekte konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Şehrimizde, ilçemizde dezenfekte edilmesi gereken neresi varsa ayrım yapmaksızın kamu kurumlarından, sağlık ocaklarından, eczanelerinden esnafımıza kadar ciddi bir mücadele içerisine girdik. Çöp konteynerleri belli aralıklarla yıkanıyor ve bunların ilaçlama işlemleri de yapılıyor. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir” dedi. İlaçlama işini mart ayından sonra sıklıkla yaptıklarını fakat son zamanlarda bu ilaçlama faaliyetini doğaya zarar verme riskine karşı azalttıklarını söyledi. Köy muhtarlarına belli aralıklarla maske ve dezenfektan gönderdiklerini söyleyen Avcı, her ziyaret ettikleri köye de imkanlar dahilinde maske ve dezenfektan yardımı yapmaya devam ettiklerini" söyledi.
Sabri Uğur parkı ve Millet Kıraathanesi
Başkan Avcı, Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Avcı, bu projeler arasında millet kıraathanelerinin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Eskiden Baruthane binasının bulunduğu mahalle için olumsuz durumlar teşkil eder hale gelmiş vaziyetteyken yapılan çalışmayla ilçeye geri kazandırıldığını ifade etti.
Yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için mobil uygulama sistemine geçileceğini dile getiren Avcı, hangi kütüphanede kaç tane sandalyenin boş olduğunu görüp randevu alınabileceğini söyledi. Öğrencilerin on beş dakika boyunca oturacakları yerleri rezerve edebileceğini söyleyen Avcı, bu uygulamanın pandemi sürecinde yaşanabilecek olan yoğunluğu önleyeceğini söyledi.
Türk Kahramanları kendilerini anlatacak
Büyük parklarda Zağnos Paşa, Hacı İlbey, Evrenos Gazi ve Karesi Bey’in kendilerini anlatan heykellerinin olacağını söyleyen Avcı, Balıkesirli kendi geçmişini ve tarihini bilmiş olacak dedi. Önümüzdeki yıl üç tane daha millet kıraathanesinin müjdesini veren Avcı, yaptıkları millet kıraathanelerinin içinde kafeterya ve kütüphane olduğunu söyledi. Fakat ihtiyaçları göz önüne alarak içerisine bir tane de kreş koymayı planladıklarını dile getirdi.
Kentsel dönüşüm müjdesi
1.Gündoğan Mahallesi, 2.Gündoğan Mahallesi, Yıldız Mahallesi ve Gaziosmanpaşa’nın bir kısmı ikişer katlı binalardan oluşuyor. Seçimlerden önce iki katlı binaları üç kata çıkartacaklarının sözünü verdiklerini söyleyen Avcı, bunun birinci adımını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.
Bütçemiz 2020 yılında 10 Milyon TL. fazla verecek
Başkan Hasan Avcı 2019 yılını, içinde dev yatırımlarla birlikte bütçede 4,5 milyon TL. karla kapattıklarını, 2020 yılında ise 10 milyon TL. lik bir kar hedeflerinin olduğunu söyleyerek yatırımların süreceğinin sinyallerini verdi. Altıeylül ilçesini her zaman hak ettiği seviyeye ulaştırmak için çok çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Avcı, vatandaş için harcanacak her kuruşu en faydalı şekilde değerlendirdiklerine inandıklarını da vurguladı.

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