Keleş ailesinin acı günü

Manyas’ın Sesi Gazetesi kurucusu ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Semih Keleş babası Hacı Sabri Keleş hayata gözlerini yumdu.

Geçirdiği felç hastalığından dolayı geçtiğimiz Haziran ayından bu yana Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi gören Hacı Sabri Keleş geçtiğimiz gün tedavi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesinde son nefesini verdi. İkisi oğlan, üçü kız beş çocuk babası olan Hacı Sabri Keleş 87 yaşında iken vefat etti. Cenazesi pandemi tedbirlerinin hassas biçimde uygulandığı doğum ve ikamet yeri olan kırsal Cumhuriyet Mahallemizde öğle namazı sonrası mezarlıkta kılınan cenaze namazını takiben defin edildi. Cenazeye Belediye Başkanı Tancan Barçın, önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldılar.

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