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MHP Edremit İlçe Kongresi 31 Ekim’de yapılacak MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; “Vatan ve bayrak sevdalılarına kılavuzluk ediyoruz”

İHA

MHP Edremit İlçe Kongresi 31 Ekim’de yapılacak MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; “Vatan ve bayrak sevdalılarına kılavuzluk ediyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; MHP’nin 51 Yıllık siyasi bir varlığın tecrübesiyle, aziz Türk Milletinin, cumhuriyetin, vatanın bölünmezliğini ve bekasının teminatı yıkılmaz bir kalesi olduğunu söyleyerek; “31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde 13. Olağan Kongremizi gerçekleştireceğiz. MHP’ye gönül veren, herkesi kongreye davet ediyorum ” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatan ve bayrak sevdalılarına kılavuzluk ettiklerinin altını çizen Başkan Görmen; “31 Ekim günü gerçekleştireceğimiz kongremizde birlik ve beraberliğimizi perçinleştirerek, teşkilatımıza güç katacağız. Bu birlik ve beraberliğimizi berekete dönüştüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu anlamda MHP olarak bayrağı bir adım öteye taşımanın gayretinde olacağız. MHP olarak bizler vatan ve bayrak sevdalılarına kılavuzluk ediyoruz ” dedi.
MilliyetçiÜlkücü hareket için en önemli olgunun dava şuuru olduğuna dikkat çeken Başkan Görmen, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışına sahip olan bir lideri olan milliyetçiülkücü hareket, bu anlayışı özümsemiş kurumsal yapısıyla her zaman davayı savunmuştur, savunmaya da devam edecektir. Biz koltuklardan güç alan değil, koltuklara güç veren neferler olarak, her zaman aldığımız görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz ” diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; “Davamızı, partimizi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakıyla birlikte Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’yi, yeniden ayağa kaldırarak, ülkemizin bekası için adımlar atmaya devam edeceğiz. Ülkülerimizin peşinde omuz omuza mücadele vereceğiz. Satanlardan, dönenlerden olmayacağız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin bir adım gerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongre sürecimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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