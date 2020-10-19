Bandırma’da trafik kazası : 1 ölü

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şaban Yazan yönetimindeki 17 KR 535 plakalı otomobil, BandırmaErdek karayolu Yeni Mahalle mevkiinde K.T. idaresindeki 16 ANZ 87 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası kullandığı araçta sıkışan Şaban Yazan, kaza mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yazan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şaban Yazan’ın Bandırma’da kurulu bulunan Bigalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kurucu başkanı olduğu öğrenildi.

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