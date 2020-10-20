27 yerden girişi bulunan pazar yeri pandemiye takıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah, Dere ve Bentbaşı Mahallelerinin ortasında kurulan Pazartesi Pazarı pandemi önlemleri çerçevesinde Kapalı Pazar Yerine taşındı.

Bandırma'da Sunullah, Dere ve Bentbaşı Mahallerinin ortasında kurulan Pazartesi Pazarı pandemi önlemleri kapsamında Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'ne taşındı. Kapalı Pazar yerini denetleyen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar Pazartesi Pazarının taşınması konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Meyve Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı Erkan Alpsu ve Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Adnan Gemici ile beraber pazarı gezen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar “Pazartesi Pazarında çok ciddi 2 sorunumuz vardı. Birincisi pazarın 27 tane giriş noktası bulunuyordu. Bu kapılardan girişlerin kontrol edilmesi olanaksızdı. Pazarın 27 giriş noktasında vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, maske kontrolünün yapılması ve dezenfektan konulması teknik olarak da mümkün değildi. İkinci sıkıntımızda Pazartesi pazarının çok dar bir alanda kuruluyor olmasıydı. Sosyal mesafenin korunması bu dar alanda olamazdı. Bu yüzden geçici çözüm olarak Pazartesi Pazarını kapalı pazar yerine taşımak zorunda kaldık “ dedi.

Bandırma’nın diğer mahallerinde kurulan pazarlar içinde açıklamalar yapan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar “Bilindiği üzere 100. Yıl Mahallesinde, Levent Mahallesinde ve Paşabayır mahallesinde de pazarlar kuruluyor. Bu pazar yerleri içinde çalışmalar gerçekleştirdik. 100. Yıl ve Levent Mahallesinde kurulan pazar yerlerinde yoğunluk yaşanmıyor. Perşembe Pazarında ise giriş çıkış sayısı oldukça az. Bazı noktalarda da Bandırma Belediyesi girişleri kapatıyor. Şimdilik bu pazar yerlerinde değişik uygulama yapmayı düşünmüyoruz. Ancak her üç pazar yeri de takip ediliyor. Kurallara uyulmadığı, sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve maske takılmadığı tespit edilirse bu pazar yerleri içinde yeni uygulamalara gidebiliriz “ dedi.

Vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bir kez daha uyaran Kaymakam Günhan Yazar, "Bu zor süreci kurallara hep beraber uyarak aşabiliriz" şeklinde konuştu.

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