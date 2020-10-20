Burhaniye’de zeytin hasadı başladı, yağ kalitesi sevindirdi

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yağmurların ardından zeytin hasadı başlarken, erken hasat zeytin yağındaki kalite sevindirdi.

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Taylıeli Mahallesinde tertiplenen hasat şenliğine Kaymakam İlyas Memiş de katıldı. Memiş ve beraberindekiler zeytin hasadına katılırken, fabrikada zeytinin işlenme aşamalarını izledi. Fabrikada musluklardan akan erken hasat zeytin yağını tadan protokol mensupları, yağdaki kaliteden memnun kaldı.

İşletme sahibi Mehmet Laleli, zeytin hasadı ve işletme hakkında bilgiler verirken, ilk yağların çok kaliteli çıktığını anlattı. Zeytin yağında fenollerin 400500 ve 600 dolayında olduğunu kaydeden Mehmet Laleli, 23 dizyern yağların elde edildiğini söyledi.

Yağdaki kalitenin sevindirdiğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

2020 yılı zeytin hasadına başlandığını anlatan Prof. Dr. Erdoğan Oktay, “Zeytin hasadımıza başladık. Zeytinlerimizi Laleli tesislerine getirdik. Burada erken hasat yağlar elde ediyoruz. İlk yağlarımız çok kaliteli. Yağlar 5 dizyemin altında. Bu yağlar, uluslar arası platformlarda Amerika ve İtalya gibi ülkelerde derece alıyor. Kalitemizle övünüyoruz” dedi.

İşletme Sahibi Mehmet Laleli de, “Yağmurlarla beraber zeytin hasadımıza başladık. İlk hasat zeytinyağlarımızın fenolleri 400500,600 seviyesinde. 23 dizyem yağlarımız çıkıyor. Kaliteli zeytinyağı almak istiyorsunuz Burhaniye’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ise, “Zeytin hasadı için Laleli tesislerine geldik. Burada hasada katıldık ve fabrikayı gezdik. Erken hasat yağlarımız çok kaliteli çıkıyor. Bu da bizi sevindiriyor” dedi.

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