Burhaniye'de zeytinyağının kalitesi üreticiyi sevindirdi



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit Körfezi´nde erken hasat zeytinlerin sıkımlarına başlanırken, yağışlarla birlikte irileşmeye başlayan zeytinlerden elde edilen yağların kalitesi üreticiyi mutlu etti.

Türkiye´nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi´nde yağmurların ardından zeytin hasadı da başladı. Erken hasat zeytinyağındaki kalite de sevindirdi. Hasadın başlaması nedeniyle Taylıeli Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı firmasının tesislerinde hasat şenliği düzenlendi. Şenliğe Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Kaymakam adayı Muhammet Emin Tutal, Prof. Dr. Erdoğan Oktay, Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman katıldı.

Protokol üyeleri de sembolik olarak zeytin hasadına katılıp, fabrikada zeytinin işlenme aşamalarını izlediler ve ilk çıkan zeytinyağını tattılar. Kurak giden havanın ardında yağışların başlamasıyla zeytinlerin kendisini toplamaya başladığını belirten üreticiler, ilk çıkan zeytinyağının kalitesinden de memnun olduklarını söylediler. Yağdaki kalitenin sevindirdiğini söyleyen Kaymakam İlyas Memiş, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

2020 yılı zeytin hasadına başlandığını kaydeden Prof. Dr. Erdoğan Oktay, "Zeytin hasadımıza başladık. Burada erken hasat yağlar elde ediyoruz. İlk yağlarımız çok kaliteli. Yağlar 5 dizyemin altında. Bu yağlar uluslararası platformlarda, Amerika ve İtalya gibi ülkelerde derece alıyor. Kalitemizle övünüyoruz" dedi.

İşletme Sahibi Mehmet Laleli de yağmurlarla beraber zeytin hasadına başladıklarını söyledi. Laleli; "İlk hasat zeytinyağlarımızın fenolleri 400-500 ve 600 seviyesinde. 2-3 dizyem yağlarımız çıkıyor" diye konuştu.

Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ise, "Zeytin hasadı için tesise geldik. Burada hasada katıldık ve fabrikayı gezdik. Erken hasat yağlarımız çok kaliteli çıkıyor. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.

Üretici Selçuk Dündar da, "2020 yılı erken zeytin hasadına başladık. Yağmurların ardından başladığımız hasat bizim bayramımız. İnşallah, herkes için bol ve bereketli sorunsuz bir hasat sezonu temenni ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-10-20 14:02:15



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