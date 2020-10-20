38 aranan şahıs yakalandı

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Balıkesir merkez ve ilçelerinde polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce son üç günde “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda il merkezi ve ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs yakalandı.

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