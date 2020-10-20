Balıkesir'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi Polisler 2 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de motosikletli polis timleri, il genelinde yaptıkları 5 ayrı uygulamada uyuşturucu madde, tabanca ve pompalı ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin 5 ayrı uygulamada 5 kişi üzerinde yaptıkları aramalarda 0.62 gram metamfetamin ve 0.48 gram toz esrar, 211 adet uyuşturucu hap, Astra 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet fişek, 9 mm tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek ve pompalı tüfek ve 2 adet fişek elde edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

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