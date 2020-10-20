Balıkesir İl Sağlık Müdürü, Bursa'ya atandı

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Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne atandı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığının son atamasıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne atandı. Yavuzyılmaz’dan boşalan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne ise Bilecik İl Sağlık Müdürü olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Kadir Keskin atandı.

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