Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Havran ilçesinde takla atan araçtan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçe girişi İki Selvi mevkiinde meydana geldi. Emre A. idaresindeki araç kontrolden çıkarak ters döndü. Büyükşehir Havran itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.