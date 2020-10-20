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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Arslan iddiaları cevaplandırdı

İHA

Başkan Arslan iddiaları cevaplandırdı

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kendi ve çalışma arkadaşları hakkındaki iddiaları cevaplandırdı.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Basın Birimi tarafından medya kuruluşlarına gönderilen basın bülteninde Başkan Selman Hasan Arslan, “Geçtiğimiz günlerde ulusal bir gazetede, içeriği ve iddialarının hiçbirisi doğru olmayan, sadece ve sadece şahsımı ve mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisini kanunsuz iş yapmakla ve FETÖ ile irtibatlandırmak adına son derece yanlış bir sözde haber kaleme alınmıştır. Öncelikle, yayını yapan kuruluşa kanunu hatırlatmak isterim. İlgili kanun şöyle der; Üst ölçekli 1/25.000 ve 1/100.000 planları yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. 1/5000 ölçekli planları yapma yetkisi ise Büyükşehir Belediyelerine aittir. İlçe belediyesi olarak biz 1/1.000 ölçekli uygulama imar planını yapmakla yetkiliyiz. Üst ölçekli planları yapma yetkisine sahip kurumlar alt ölçekli planları yapma yetkisine de sahiptir.
Söz konusu yerin bulunduğu alan 1994 yılında o tarihteki adı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/25.000’lik ’Çevre Düzeni Planı’ ile imara açılmıştır. Bu alanla ilgili işlemler sıralı olarak Zeytinli, Edremit ve son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisleri tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. Sözde haberde geçen encümen kararı ise, yasal süreçten geçerek imara açılmış bir yer için, taşınmazın bir bölümünün bedelsiz şekilde yol ve yeşil alan olarak kamuya terk edilmesi şartıyla parselasyon işlemi yapılmasına yöneliktir.
Bu encümen kararı ve parselasyon işleminden sonra cins değişikliği yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ndedir. Bu yer ile ilgili cins değişikliği işlemi de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunup yapılmıştır” dedi.
Birinci görevinin kanunları eksiksiz uygulamak olduğunu ifade eden Başkan Arslan, şunları kaydetti: "Edremit Belediye Başkanı olarak benim birinci görevim, belediyemizin tüm iş ve işlemlerinde kanunları eksiksiz uygulamaktır. Attığımız her adımın hukuki değerlendirmesini yapmadan gerçekleştirmediğimizi özellikle belirtmek isterim. Söz konusu sözde haberde dile getirilen saçma sapan iddiaların tümü algı oluşturmak ve çamur atmak üzerine kurulmuştur. Ancak ne acıdır ki; sözde haberin siparişini verenler ve buna çanak tutanlar beni ’Kanunsuz Başkan’ olarak küçük düşürmeye çalışmış ancak kendilerinin kanunlardan bir haber olduğu açık şekilde görülmüştür."
FETÖ ile uzaktan yakından bağlantısı olan bir kişiye yolda dahi selam vermeyeceğini ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Yine sözde haberde yer alan ve tamamen asılsız olan bir başka konu da, belediyemizde FETÖ ile irtibat ya da iktisatlı kişilerin olduğudur. Tüm bu ahlaksız ve pervasız algı oyunlarının amacı; 40 yıldır FETÖ denilen illet yapının tüm zararlarını Türkiye’ye ve dünyaya haykırmayı bir görev edinen Cumhuriyet Halk Partisi’yle FETÖ’yü aynı kefeye koymaktır. Vicdanı olan hiçbir insanın buna hakkı da haddi de yoktur! FETÖ’yle uzaktan veya yakından ilgisi olan birisinin bırakın Edremit Belediyesi’nde çalışmasına müsaade etmemi, yolda görsem selam vermekten imtina ederim” dedi.
İlgili personelin kararname ile görevine geri döndüğü ve daha sorasında Edremit Belediyesi’nde göreve başladığının altını çizen Başkan Arslan “Sözde haberde adı geçen İmar ve Şehircilik Müdürü görevindeki arkadaşımız hakkında tek bir dava, adli veya idari tek bir soruşturma açılmamıştır. Bu kişi idari bir kararla Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki görevinden alınmış, sonrasında yine idari bir karar ile AK Parti’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevine iade edilmiştir.
İade gerekçesinde ise; ’bu kişinin terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı’ açıklıkla ifade edilmiştir. İkametgâhı Edremit’te bulunan bu kişinin burada çalışmak üzere Belediyemize müracaatı üzerine, hakkında yapılan titiz inceleme sonrası belediyemizde çalışmasında sakınca olmadığı görülerek talebi kabul edilmiştir” dedi.
İlgili iddialar ile açıklamaların yapıldığını ifade eden Başkan Selman Hasan Arslan, “Sonuç olarak; bahse konu sözde haberle ilgili detaylı olarak hazırlanmış bulunan noter onaylı tekzip metnimizi ilgili yayın kuruluşuna yayınlaması için gönderdiğimizi tekraren belirtmek isterim. Dileyen şimdiki açıklamalarımızın belgelerine yer verdiğimiz tekzip metnini Belediyemizin Basın Ofisinden temin edebilir.
Sözde haberin içeriğiyle ilgili şahsım ve haberde adı geçen arkadaşlarımız hukuki girişimlerini hayata geçirmişlerdir. 1.5 yıldır yönettiğimiz Edremit Belediyesi’ne bu şekilde çamur atarak algı oluşturulacağını, sözde haberin siparişini verenlerin de alanların da çok iyi bilmesi gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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