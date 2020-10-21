Kaymakam ilçeyi havadan denetledi

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Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ünsal pilot koltuğuna oturarak Edremit’i havadan denetledi.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Koca Seyit Havlimanından bir uçuş okulunun Diamond DA42 tipi uçağı ile ilçeyi havadan denetledi. Uçağın pilot koltuğuna oturan Kaymakam Turgay Ünsal eğitmen pilotun kontrolünde Kazdağları'nı, sahil şeridini ve bölgedeki yapılaşmayı havadan gözlemleme ve denetleme şansı buldu. Yaklaşık bir saat süren uçuş Balıkesir Koca Seyit Havalimanında sona erdi.

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