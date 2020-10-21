Balıkesir TÜBİTAK’ta rekor kırmaya devam ediyor

TÜBİTAK düzenlediği 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 6 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde eden Balıkesirli öğrenciler, Bursa Bölge Finalinde başarılı oldular.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve temel amacı ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak olan "TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile yarıştılar.

Bu yıl covıd19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bölge sergisi değerlendirmeleri; proje sahibi öğrencilerin ve jürilerin çevrimiçi ortamda bir araya gelmesi ve değerlendirmelerin yapılmasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Balıkesirli öğrenciler 6 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde ederek TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finaline Balıkesir mührünü vurdular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.