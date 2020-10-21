"Gurur verici bir mücadele sergiledik" Bursa'ya atanan Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, veda etti Yavuzyılmaz: "Vaka sayısını kontrol altında tuttuk" "Bursa'ya da aynı heyecan ve özveriyi yerine getirmek için gidiyorum"

Balıkesir’de 9 ay süre ile görev yaptıktan sonra Bursa’ya İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz sosyal medya hesaplarından Balıkesirlilere veda etti. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir'e birçok yatırım kazandırdıklarını Bursa'ya da aynı heyecan ile gittiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz Balıkesir’de kaldığı sürede covid19 pandemisinde Türkiye’ye örnek olacak mücadele ettiklerini belirttiği veda mesajında Balıkesir’den ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.



“Balıkesir’den ayrılmanın üzüntüsü içindeyim”

Bursa İl Sağlık Müdürü olarak ataması yapılan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz veda mesajında şunları ifade etti:

“Çok değerli Balıkesirliler, Mayıs 2019 tarihinden beri yürütmekte olduğum İl Sağlık Müdürlüğü görevime, Sağlık Bakanlığımızın takdiri ile Bursa’da devam etmek üzere, beni bağrına basan Balıkesir’den ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyorum.

“Gurur verici mücadele örneği sergiledik”

Tüm dünyada ve ülkemizde yüzyılda bir yaşanan pandemiyle mücadele verilen bu zor dönemde Balıkesir’in sağlık neferleri olarak elimizden geleni değil daha fazlasını yapmış olmanın , bu mücadeleye önder olmanın haklı gururunu taşıyorum. Covid19 pandemisinin başladığı günden bu yana Bakanlığımız rehberleri doğrultusunda süreci yönetip, gerektiği anda gereken müdahalelerde bulunarak vaka sayılarımızı kontrol altında tutma başarısını gösterdik, bu benim değil tüm Balıkesir’in gururudur.

“Birçok yatırımı Balıkesir’e kazandırdık”

Tüm bu süreçler dışında Balıkesir ilimize anlamlı sağlık yatırımlarının öncüsü olduk. Birçok yatırımı( İvrindi, Marmara, Gömeç, Bandırma ADSM, sındırgı, hastaneleri, merkez ADSM’mizin hastaneye dönüşümü, şehir hastanemizin eğitim araştırma olması ASM’ler, 112 istasyonları, Bandırma diyaliz, ÇİM, vs) Balıkesir’imize kazandırdık.



“Herkese teşekkür ediyorum”

Bu atamayla onurlandırıldığım andan itibaren arayan, mesaj atan, sosyal medya üzerinden ulaşan, dualarını ileten dostlarıma, mesai arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ederim. Yaptığımız doğru işler konusunda vicdanım rahattı, şimdi sayenizde çok daha rahat.

Bakanlığımızca layık görüldüğüm Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevini de aynı heyecan ve özveriyle yerine getirmek gayesiyle Balıkesir’imizden ayrılma vakti. Başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve Bakanlık yöneticilerime, önceki dönem Sayın Valim Ersin Yazıcı’ya şimdiki Valim Sayın Hasan Şıldak’a Milletvekillerime, İlimiz Siyasi Yöneticilerine, mesai arkadaşlarıma, bu zor süreçlerde yanımda olan, duasını ve desteğini benden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum.”

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