Bigaspor’un tecrübeli kalecisi Taner Ayvalıkgücü’ne transfer oldu

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigaspor’un tecrübeli kalecisi Taner Tamince’yi renklerine bağladı.

BAL ligi temsilcilerinden Bigaspor’da 3 sezondan bu yana forma giyen tecrübeli file bekçisi Taner’in transferi kırmızıbeyazlı camia ve taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş’ın da katıldığı mini törenle sözleşme imzalayan Taner Tamince, 2. Ligde bir, TFF 3. Ligde 96 ve BAL liginde 119 karşılaşmada forma giymesiyle genç yaşta adeta bir rekora imza atmasıyla tanınıyor.

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