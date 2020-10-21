Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit’te ziyaretlerde bulundu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit ilçesinde ticaret odası, ticaret borsası ve meslek odalarını ziyaret etti.

Edremit ilçesine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilk olarak Edremit Ticaret Odasını ziyaret etti. Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon çalışmalar hakkında Vali Sıldak’a bilgiler verdi. Daha sonra Balıkesir Valisi Şıldak Edremit Ticaret Borsasına geçti. Burada kendisini Borsa Başkanı A. Tarkan Denizer karşıladı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit Kunduracılar, Tabaklar ve Saraçlar Odası Başkanı Alaattin Akçeşmeyi ve oda yönetimlerini makamında ziyaret etti. Vali Şıldak esnafın durumu hakkında bilgiler aldı.

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