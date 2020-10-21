Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

İHA

Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.
Gönen Bandırma Karayolu 10 ncu km'sinde meydana gelen kazada 10 CDD 88 plakalı otomobil araç ile 34 BMD 969 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gönen İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri kaza mahalline ulaştı. Meydana gelen kazada 10 CDD 88 plakalı otomobilin içinde sıkışan Abdulkadir Avcı (68) adlı vatandaşı itfaiye ekipleri özel aletlerle sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdulkadir Avcı'yı tedavisinin gerçekleştirilmesi için Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ...
17 Eylül Stadı 3 milyon TL'ye yenileniyor
YEREL HABERLER 17 Eylül Stadı 3 milyon TL'ye yenileniyor
Balıkesir'de bir kırsal mahalleye daha karantina kararı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir kırsal mahalleye daha karantina ...
(özel) 97 yaşında kazada öldü
YEREL HABERLER (özel) 97 yaşında kazada öldü
Bandırma Belediyesi, Ulusal Kalite Hareketi’ne Katıldı
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi, Ulusal Kalite Hareketi’ne ...
Yeni atanan İl Sağlık Müdürü göreve başladı
YEREL HABERLER Yeni atanan İl Sağlık Müdürü göreve başladı
Deren için seferberlik Bandırma Deren için tek yürek
YEREL HABERLER Deren için seferberlik Bandırma Deren için tek yürek
İstanbul'un yeşiline AK Parti'li belediye sahip çıkacak
YEREL HABERLER İstanbul'un yeşiline AK Parti'li belediye sahip ...
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit’te ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit’te ziyaretlerde ...
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
YEREL HABERLER BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında ...
Bigaspor’un tecrübeli kalecisi Taner Ayvalıkgücü’ne transfer oldu
YEREL HABERLER Bigaspor’un tecrübeli kalecisi Taner Ayvalıkgücü’ne ...
"Gurur verici bir mücadele sergiledik" Bursa'ya atanan Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, veda etti Yavuzyılmaz: "Vaka sayısını kontrol altında tuttuk" "Bursa'ya da aynı heyecan ve özveriyi yerine getirmek için gidiyorum"
YEREL HABERLER "Gurur verici bir mücadele sergiledik" Bursa'ya ...
Balkes’ten vefa ziyareti
YEREL HABERLER Balkes’ten vefa ziyareti
Erdek AK Parti’de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Erdek AK Parti’de görev dağılımı yapıldı
Diş hekimi ekipmanlarını hastaneye bağışladı
YEREL HABERLER Diş hekimi ekipmanlarını hastaneye bağışladı
Balıkesir TÜBİTAK’ta rekor kırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir TÜBİTAK’ta rekor kırmaya devam ediyor
Paylaştıkça daha çok kazanıyor Bu dükkânlarda parası olmayan bedava karnını doyuruyor "Paylaştıkça Allah daha çok veriyor" diyen esnaf bir yılda üçüncü şubesini açtı
YEREL HABERLER Paylaştıkça daha çok kazanıyor Bu dükkânlarda parası ...
Kaymakam ilçeyi havadan denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam ilçeyi havadan denetledi
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Anadolu Basket
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Anadolu ...
Sazlık yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Sazlık yangını söndürüldü
Başkan Arslan iddiaları cevaplandırdı
YEREL HABERLER Başkan Arslan iddiaları cevaplandırdı
Edremit'te, sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Edremit'te, sazlık alanda yangın
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X