Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de polis ekipleri Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 13 arana şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ile 51 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 6 kişiyi yakalarken, 2 silah ve 13 fişek, Edremit ilçesinde 3 kişiyi yakalarken, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 38 fişek ele geçirdi. Ayvalık'ta 2 aranan kişi, Bandırmada 1 aranan kişi ve Burhaniye'de 1 aranan kişiyi yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.