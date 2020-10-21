Özel Sevgi Hastanesi'ne Valilik Soruşturması

Balıkesir'de faaliyet gösteren Özel Paşaalanı Sevgi Hastanesinde bazı hastane personelinin pandemi tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı talimatlarına uygun olmayan şartlarda çalıştırılması iddiasıyla Balıkesir Valiliği tarafından soruşturma açıldı.



Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada "İlimizde faaliyet gösteren Özel Paşaalanı Sevgi Hastanesi ile ilgili olarak, bazı hastane personelinin pandemi tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı talimatlarına uygun olmayan şartlarda çalıştırılması, pozitif vakalara yönelik yürütülen yanlış uygulamalara ilişkin hususlarda Valiliğimize ulaşan bilgiler ve basında yer alan bazı haberler üzerine Valiliğimiz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış, İl Sağlık Müdürlüğüne adı geçen sağlık kuruluşunda ivedi olarak gerekli önlemlerin alınması talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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