TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 0

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 00 beraberlikle bitti.



Maçtan dakikalar

3. dakikada gelişen Boluspor atağında Burak Bekaroğlu'nun ceza yayına yakın bir noktadan şutunda top kaleci Vukovic’te kaldı.

9. dakikada Muhammet Bayır’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Aykut Demir’in vuruşu kaleci Vukovic’te kaldı.

71. dakikada Bekir Yılmaz yaklaşık 20 metreden attığı sert şut auta çıktı.

80. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.





Stat: Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Sekan Olguncan xx, Mehmet Cem Satman xxx

Balıkesirspor: Andrija Vukovic xxx, Uğur Aygören xx, Abdulhamit Yıldız xx, Batuhan İşçiler xxx, Doğa İşeri xx, İsmail Yüksek xx (Celal Emir dk. 68 x), Antonio Mrsic xx, Francis Ezeh xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 89 ?), Mahatma Otoo xx, Foxi Ketheovama xx, Cumali Bişi xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Bilali, Ayberk Kaygısız

Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz

Beypiliç Boluspor: Orlonda Masquera xx, Kerim Alıcı xx, Melih Okutan xx, Bekir Yılmaz xx, Rydell Poepon xx (Muhammet Arslantaş dk.46 x), Nemanja Mihajlovic xx (Gökhan Sazdağı dk. 46 x), Aykut Demir xx, Muhammed Bayır xx, Alican Özfesli xx (Ange Aboa Belibi dk. 89 ?), Ali Keten xx (Fethi Özer dk. 89 ?), Burak Bekaroğlu xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Marlon Da Silva, Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya, Mertan Caner Öztürk

Teknik sorumlu: Osman Nuri Işılar

Sarı kartlar: Mahatma Otoo (Balıkesirspor), Muhammet Bayır, Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)

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