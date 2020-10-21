TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 0

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 00 beraberlikle bitti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada gelişen Boluspor atağında Burak Bekaroğlu'nun ceza yayına yakın bir noktadan şutunda top kaleci Vukovic’te kaldı.
9. dakikada Muhammet Bayır’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Aykut Demir’in vuruşu kaleci Vukovic’te kaldı.
71. dakikada Bekir Yılmaz yaklaşık 20 metreden attığı sert şut auta çıktı.
80. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Sekan Olguncan xx, Mehmet Cem Satman xxx
Balıkesirspor: Andrija Vukovic xxx, Uğur Aygören xx, Abdulhamit Yıldız xx, Batuhan İşçiler xxx, Doğa İşeri xx, İsmail Yüksek xx (Celal Emir dk. 68 x), Antonio Mrsic xx, Francis Ezeh xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 89 ?), Mahatma Otoo xx, Foxi Ketheovama xx, Cumali Bişi xx
Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Bilali, Ayberk Kaygısız
Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz
Beypiliç Boluspor: Orlonda Masquera xx, Kerim Alıcı xx, Melih Okutan xx, Bekir Yılmaz xx, Rydell Poepon xx (Muhammet Arslantaş dk.46 x), Nemanja Mihajlovic xx (Gökhan Sazdağı dk. 46 x), Aykut Demir xx, Muhammed Bayır xx, Alican Özfesli xx (Ange Aboa Belibi dk. 89 ?), Ali Keten xx (Fethi Özer dk. 89 ?), Burak Bekaroğlu xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Marlon Da Silva, Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya, Mertan Caner Öztürk
Teknik sorumlu: Osman Nuri Işılar
Sarı kartlar: Mahatma Otoo (Balıkesirspor), Muhammet Bayır, Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.