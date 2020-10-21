TFF 1. Lig'in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, kazanmak istedikleri maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Dilsöz, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanamadığımız için üzgünüm. Hamid, İsmail ve Ezeh’in pozisyonları var. Birini değerlendirmemiz gerekiyordu. Böyle maçlar zor maçlardır. Rakibimiz de 1 puan için geldi. Kalemizde pozisyonları yok. Sadece kendi hatalarımızdan geldikleri duran toplar oldu. Bizim biraz daha ön tarafta daha net pozisyonlar daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Buradaki iki puanı mutlaka Ankara deplasmanında telafi etmek zorundayız. Çünkü bu haftaki maçlardan birinden galip gelmemiz gerekiyordu. Hem Bursa hem Bolu maçını mutlaka Ankara’da telafi etmemiz lazım. Ankara’dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor” dedi.



Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, ise deplasmandan aldıkları 1 puana sevinmediklerini fakat kaybetmedikleri içinde üzülmediklerini söyledi. Işılar, “Sonuçta adaletli bir puan dağılımı oldu. Elbette hissi düşünüp kazansaydık daha iyi olurdu diyebilirdim ancak hafta içerisinde enteresan sakatlıklar, sürpriz oyuncu kayıpları yaşadık. Bu nedenle kendi iskelet kadromuzda hiç oynamadığı mevkide oynayan arkadaşları koyduk, ilk defa oynayan arkadaşlarımız vardı. Hak veririsiniz ki kompakt yapı içerisinde birlikte düşünüp aynı anda kabiliyetini sahaya yansıtabilmek için bu arkadaşlarla biraz daha birlikte olmamız gerekiyordu.

Bildiğiniz gibi ben pazartesi öğleden sonra Bolu’da oldum ve sadece bir yenileme antrenmanı yapabildik. Teorik olarak taktik çalışma yaptık ve salı sabahı Balıkesir’e hareket ettik. Dolayısıyla tam olarak hazırlanamadığımızı söyleyebilirim. Ancak arkadaşlarımız iyi niyetle mücadelesini çok iyi sahaya yansıttılar. İkinci yarı daha baskın oynadığımızı düşünüyorum. Seyrek de olsa hücumlarla etkili olduğumuzu düşünüyorum. Uzatma dakikalarında genç santrforumuzu Muhammed Aslantaş’ın önünden geçen topa bütün iyi niyetiyle yapmış olduğu hamleyle topla buluşamaması ve gol vuruşu yapamaması bizim için hayal kırıklığı oldu.

Ancak deplasmanda özellikle bundan önceki haftalarda takımızın bundan önceki yaşadığı zaafları yaşamaması bizi mutlu etti. Demek ki artık Boluspor iniş evresini tamamladı, durduk artık önümüzdeki maçlarda çıkış evresini inşallah gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.