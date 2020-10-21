Eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin girişine giren yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşama salındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Dede Ferit Kapalıspor Salonu arkasında bulunan bir evin girişindeki su sayacının bulunduğu yere yılan girdi. Ev sakinleri, yılanı kendi imkanları ile dışarı çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istediler.

Olay yerine gelen Büyükşehir Edremit itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak binadan çıkardı. Cinsi öğrenilemeyen yılan yakalandıktan sonra doğal ortama salındı.

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