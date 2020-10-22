Yoğun programlarını sürdüren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; Balya ve Edremit Körfezi ilçelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerin son etabını Ayvalık’a gerçekleştirdi.

Ayvalık’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Hasan Şıldak, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat Karausta ile makamlarında görüşmeler yaptı.

Vali Şıldak; Ayvalık’ta, Sağlık, Milli Eğitim ve Nüfus Müdürlüklerine de giderek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçede bakım ve restorasyonu planlanan binalarda incelemede bulundu. Vali Hasan Şıldak’a İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ve İlçe Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan eşlik etti.

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