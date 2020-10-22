Erdek’te zeytin alımları başlıyor

Marmarabirlik Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nden yapılan açıklamaya göre; zeytin ürün alım kampanyası 26 Ekim Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.

15 Eylül günü başlayan rekolte bildiriminin, 16 Ekim tarihinde sona erdiğini hatırlatan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, “Rekolte beyan verme döneminde 4 bin 450 ortaktan 4 bin 252 ortağımız 10 milyon 200 bin kilo ürün teslim beyanında bulundu. Bu yıl zeytin sineği hastalığı bazı bölgelerimizde zeytin ürününe zarar verdi. Bu nedenle zeytin ürünlerinde sinek vuruğu olan müstahsilimiz mahsulünü iyice seçtikten sonra zeytin alım yerlerine getirsinler” dedi.

Müstahsilin alın terinin emeğe dönüştüğü bu dönemde de zeytin üreticilerinin Marmarabirlik tarafından açıklanan ürün alım fiyatlarından müstahsilin genel olarak memnun olduğunu söyleyen Şenol, müstahsilin Covid19 tedbirlerini dikkate alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalarını istedi. Başkan Şenol, ürün alım kampanyasının Marmarabirlik ile tüm zeytin üreticilerine hayırlı, bereketli ve kazançlı olması dileğinde bulundu.

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