Vali’den öğrencilere Maske-Mesafe-Temizlik ödevi Vali Şıldak, “Her biriniz salgınla mücadelede gönüllü elçisiniz”

Vali Şıldak Yarış Ortaokulunda yüzyüze eğitim gören 8. Sınıf öğrencileri, GülserMehmet Bolluk Anadolu Lisesini 12. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, Balıkesir’in eğitim seviyesinin yüksek olduğunu dile getirerek, bu yıl sınava hazırlanan öğrencilere derslerine iyi çalışmalarını tavsiye etti.

Pandemi dolayısıyla kısıtlı da olsa eğitime devam edildiğini belirten Vali Şıldak; “Uzun bir aradan sonra sınav yılınızda motivasyonuz yüksek olsun. Heyecanlı olduğunuzu görüyorum, bu heyecan sizi canlı, dinamik tutar. Başarısı yüksek kaliteli okullarda eğitim görüyorsunuz. İçinde bulunduğunuz imkanlarınızı iyi değerlendirin. Düzenli bir çalışma ile her birinizin başarılı olacağınıza inancım tam.” diyerek öğrencilere cesaret verdi.

“Her biriniz salgınla mücadelede gönüllü elçisiniz”

Vali Şıldak, sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilere maskemesafetemizlik kurallarına hassasiyetle uymalarını söyleyerek; “Sizlere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanız ödevini veriyorum. Her biriniz İl Salgın Denetim Merkezimizin gönüllü elçilerisiniz. Çevrenizde kurallara uymayan kimi görürseniz uyarın. Ailenizi de bu anlamda uyarıp gerekli hassasiyetin oluşmasına yardımcı olun. Sloganımız “Hep Birlikte Başaracağız”. Sizlerin sorumluluk bilincine sahip öğrenciler olarak buna destek olacağınıza hiç şüphem yok” diye konuştu.

“Her mecrada kontrollü sosyal hayat benimsenmeli”

Öğrencilere derslerine iyi çalışmalarını, başarılı olmak için hedeflerini belirlemelerini söyleyen Vali Şıldak öğretmenlerle de toplantı yaparak pandemi kurallarına dikkat çekti. Ziyaretlerinde tedbirlerin alındığını gözlemlediğini dile getiren Vali Şıldak toplantıda yaptığı konuşmada; “Kaymakamlıklarımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sürecin sıkı takipçisi, okul idarecilerimiz de gerekli tedbirleri almış durumda. Sizlerin gerek hijyen koşulları gerekse maske, mesafe kurallarına uyum konusunda hassasiyet içerisinde olduğunuzu görüyorum. Sadece eğitimde değil, insanlarımızın her mecrada tamamının kontrollü sosyal hayata uyum sağlaması gerekiyor. Havaların soğuması ile birlikte kapalı alanlarda daha çok bulunulacağı için hastalık daha hızlı yayılabilir. İçinde bulunduğumuz yükselişte bu faktörün çok etkisi var. Bir çok tedbir aldık, Balıkesir olarak tedbir noktasında önden gidiyoruz. Okullarımızın açık olması sizlere ulaşabiliyor olmamız, irtibatın oluşması, sizin de elçi görevi üstlenmenize vesile oluyor. Hem öğretmenlerimizden hem öğrencilerimizden etkin mücadele bekliyoruz. Çünkü sizler toplumumuzun sözlerine itibar edilen kesimisiniz. Çevrenizde yapacağınız ikazlar sonuç verecektir” diye konuştu.

