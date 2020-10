Sındırgı’nın Akçakısrak Mahallesi temizliği ile örnek oluyor Akçakısrak’ta imece usulü halen yaşatılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kırsal mahalleler de gelişime ayak uyduruyor. Sındırgı’ya 30 kilometre uzaklıkta yeni İzmir yoluna 700 metre mesafede yer alan Akçakısrak Mahallesi'nde yapılan çalışmalar da diğer mahallelere örnek oluyor. 2019 seçimleri ile göreve başlayan mahalle muhtarı Feyzullah Özgün, azalar ve mahalle halkı arasındaki iletişim ile imece geleneği halen yaşatılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından yol, kanalizasyon gibi ana işlerin yapıldığı ve sürekli olarak malzeme desteği sağlanan Akçakısrak Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların yardımları, ustalıktan anlayan mahalle sakinlerinin dayanışması ile mahallenin birçok ihtiyacı imece usulü ile gideriliyor. Gölcük grup yolunun yapılarak İzmir çevre yoluna bağlantının rahatlaması ile mahalle daha çok uğrak noktası halini aldı.

Her şeyi devletten beklememek gerektiğini, belirli bir aşamadan sonra çalınan kapılardan boş dönmediğini belirten muhtar Feyzullah Özgün, “Bizler mahallemizi seviyoruz, Sındırgı’mızı seviyoruz. Mahalle halkımız ile imece geleneğini yaşatıyoruz. Çoğu ihtiyacımızı da kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yetişemediğimiz yerde sağ olsun Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş hiçbir zaman elimizi boş çevirmiyor. Her türlü ihtiyacımıza cevap buluyoruz. Her mahalle aslında bu şekilde olur, el ele verirsek daha da güzelleştirebiliriz. Biz hala imece usulünü yaşatıyoruz” dedi.



Renkleri ve temizliği ile örnek mahalle

Mahalle geleneği olan evlerinin önünü temiz tutma ve süpürme işleminde Akçakısrak Mahallesi'nin tamamında vatandaşlar duyarlı hale gelmiş. Belediyeyi beklemeden muhtarlık olarak günlük temizliğin yanında haftalık olarak genel temizlik için cami minaresinden anons yapılıyor. Anonsla birlikte kapı önleri süpürülüyor, çöpler toplanıp, belediye ekiplerinin rahatça alabileceği şekilde hazır ediliyor.

Akçakısrak Mahallesi sakinlerinden Nurcan Köymen, “Biz evimizin önünü sabah kalktık mı siler süpürür temizleriz. Bizim gibi herkes süpürdü mü temizlik olur” sözleri ile geleneği yaşattıklarını belirtirken, Gülden Bilal da, “Anonstan sonra çıkıp böyle evimizin mahallemizin önünü temizleyelim mahallemiz temiz olsun. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.



Mahallenin gençleri, duvarları renklendiriyor

İzmir çevre yoluna yakınlığı ve grup yolunda bulunması nedeniyle ziyaretçilerin de uğrak noktası haline gelen Akçakısrak Mahallesi'nde köyün yetenekli gençleri de umuma açık alanları renkli hale getiriyor. Köyün çeşitli noktalarına yapılan tuvaletlerin duvarları başta olmak üzere umuma açık alanların duvarlarına çizdikleri şekiller ile mahalle genelinde renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Bu sayede turizme de hazır olduklarını belirtiyorlar. Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaşların temin ettiği boyalar gençlerin elinde duvarlara renk veriyor. Hemen hemen her direkte ve ortak kullanım alanlarında bulunan sosyal mesaj içerikli tabelalarda temizliğe verilen önemi gözler önüne seriyor.

Mahalle merkezinde kahvecilik yapan Erol Çetin de, “Köyümüzde olan temizlik, çöplerimiz zamanında gününde alınıyor, hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür. Mekanım temiz, yine muhtarım da vesile oldu bunlara boya badana için beni zorladı. Yaptık çok şükür. Burası İzmir yolu üzerinde biliyorsunuz, İzmir’den, İstanbul’dan müşterilerimiz var, çayımızı kahvemizi içenler var. Ailecek gelenler var çok sağ olsunlar” dedi.

Yapılan çalışmalarla birlikte köyün küçük Ankara olduğunu belirten Süleyman Gündoğan, “Köyümüz küçük Ankara gibi. Temizlik konusunda hizmet konusunda, kahvemiz camimiz her şeyimiz pırıl pırıl. İnsanlar bile pırıl pırıl oldu. Baktık ki yapılan yerleri pisletiyorlar, hoparlörümüzü, mikrofonumuzu açıyoruz, ceza kesiyoruz. Temiz tutmak her zaman güzel bir şey. Muhtarımıza, belediye başkanımıza ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



Atıl durumda olan köy okulu, artık mesire alanı

Sındırgı Belediyesi destekleri ve imece usulü ile kapalı olan okul binasının tadilatını gerçekleştiren mahalle muhtarı ve halkı okul bahçesini de piknik yapmak, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mesire ve hayır yeri haline getirdi. Bunun yanında düğün salonu, dere ıslahı gibi çalışmaların da gerçekleştiği mahallede yeni yapılan hayır çeşmelerine bile standart getirildi.

Temizliğin birinci önceliği olduğunu ve imece usulü dayanışmanın yaşandığını belirten Akçakısrak Mahalle Muhtarı Feyzullah Özgün, “Yaklaşık bir buçuk yıldan beri köyümüzde muhtarlık yapmaktayız. Bu zamana kadar baya bir eksiğimiz vardı köyde. Bunları tamamladık. Köy halkımdan çok memnunum. Niye dersen imece usulünü devam ettiriyoruz bu konuda. Duvar ustam sıkıntı yok, duvarını her şeyini kendimiz yapıyoruz. Bu konuda bizim için önemli olan malzeme. Malzemeyi de Allah razı olsun, belediyelerimizden çözdük. İmece usulü mesela 810 kişi 15 kişi 24 saat hep birlikte canlan başlan hadi dediğimizde yapıyoruz. Bizim köyümüz uğrak bir köy, gelen geçen eksik olmuyor. Özellikle cuma günleri İzmir yoluna 700 metre olduğu için, misafir geliyor. Benim asıl birinci prensibim temizlik. Allah razı olsun halkım da özellikle bayanlarımız anons ediyorum, herkes evinin önünü mahallesini temizlesin. Bu temizlik konusunda gerçekten halkım da duyarlı oldu. Baya bir alıştık. Yani temizlik konusunda çöplerimiz zamanında alınıyor zaten, her Çarşamba çöp kamyonumuz geliyor, diyorum ki çöp konteynerimiz almazsa çöplerimizi çuvallayalım, çöp bidonlarının yanına koyalım çöplerimizi. Lütfen dere boyuna sağa sola atmayın diye özellikle anons ediyorum. Cami minaresinden anons ettiriyoruz. Bu konuda da halkıma ayrıca teşekkür ederim. Duyarlılar, temizlik konusunda alıştık, hep beraber. Köyümün girişindeki tuvaletlerin özellikle dış boyalarını köyümüzün gençleri, bu işe meraklı gençlerim var, onlar kendileri yaptı hep beraber. Muhtar bize şu boya şu boya alınacak, ben alıp geliyorum. Gençlerim kendi elleriyle, kendileri çiziyor boyaları yani. Beş on kuruş faydam olsun diyen vatandaşlarımız da oluyor. Bize para değil, malzeme alın diyorum özellikle. Ya işte para harcayacağın yer olur. Bana işte adam 50 lira para getirip verdiyse, kim ne verdiyse hepsini bizzat bunun açıklamasını yaparım. Defterimizde yazar, faturaları da burada. 10 liranın hesabını da veririm. Kim ne verdi, ben ne yaptım, hepsini tek tek gösteririm. Nereden ne aldım, hepsinin faturası önümde. Bize ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz’a, Sındırgı Belediye Başkanım Ekrem Yavaş’a, köyümüze vermiş olduğu destekten dolayı Allah razı olsun, hepsine kendim ve köyüm adına canı gönülden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

