BAKOM dezenfeksiyon işlerini aralıksız sürdürüyor



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), pandemi sürecinin başından buyana temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlığını gözeterek; parklar, toplu taşıma alanları, sağlık kuruluşları ile kamu binalarında dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren ekipler, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda da detaylı bir şekilde dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

YAKLAŞIK 110 BİN NOKTA DEZENFEKTE EDİLDİ

BAKOM´un 350 personelle 7/24 aralıksız görev başında bulunduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "BAKOM, pandemi sürecinin başından bu yana il genelinde bulunan; ibadethane, okul-yurt, park, kamu kurumu, toplu taşıma, ambulans, resmi araçlar başta olmak üzere bu güne kadar 107 bin 887 noktada dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek, dezenfekte işlemlerinde 6 milyon 549 bin 500 litre yüzey dezenfektanı kullandı. Ayrıca; maske, eldiven, siperlik, tulum, gözlük, pülverizatör gibi kişisel koruyucu ve hijyen malzemesi de dağıtan BAKOM, bugüne kadar 5 milyon 530 bin 414 malzeme tedariki ve dağıtımı gerçekleştirdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-10-22 16:13:15



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