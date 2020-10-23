CHP'li Sarı depremi gündeme aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Van depreminin 9. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Ekim tarihinde saat 13.41 de meydana gelen depremin acısını yeniden hissetmenin acısını yaşadıklarını belirten Başkan Sarı, “Allah hiç kimseyi böyle doğal afetlerle imtihan etmesin. Öncelikle Van depreminin acı günü münasebetiyle ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi tekrar rahmetle anıyorum” dedi.

Sarı, “Bizler ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız” diyen başkan Sarı, “Yapılar deprem yönetmenliğine göre sağlam ve güvenli olarak yapılmalı, yapılarda kullanılacak olan malzemelerin sağlam olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yapı denetim ve yerel yönetimlerin bu konuda hassas olmaları çok önemlidir. Deprem ve benzeri doğal afetler kesinlikle hata kabul etmiyor. Çünkü deprem öldürmez, usul ve esaslara göre yapılmayan yapılar öldürür. Bu doğa olayına karşı insanların daha duyarlı, tedbirli ve bilinçli olmalarını umuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle acılarımızın tekrar tazelendiği bugünde, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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