Şafak Edge Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da

Türkiye Basketbol Ligi temsilcilerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türk basketbolunun önemli isimlerinden Şafak Edge'yi kadrosuna kattı.
Son olarak Türk Telekom forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezonu 2,59 sayı ve ribaund, 1,18 asist ortalamalarıyla tamamladı.
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