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Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri: "2-3 takviyeyle takımı play-offta görüyorum"

İHA

Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri: "2-3 takviyeyle takımı play-offta görüyorum"

Bandırmaspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Erkan Sözeri ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erkan Sözeri, "23 takviyeyle takımımızı playoffta görüyorum" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri düzenlenen imza töreni ardından görevine resmen başladı. Teknik Direktör Sözeri, yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez ve Yönetim Kurulu'nun istekli ve nazik davranmalarının tercihinde etkili olduğunu ifade eden Sözeri, "Bandırmaspor'un büyük hedefleri var. Gönül iş yapıyorlar. Asla bir beklentileri yok. Bandırma şehrini sportif başarılara kavuşturmak ve tesisleşme adına da ciddi düşünceleri var. Bende elimden geldiği kadar bu yolda yardımcı olacağım. İnşallah Bandırmaspor'u güzel yerlere getireceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu takıma aidiyet hisseden kalacak"
Tesis konusunda eksikler olduğunu dile getiren Sözeri, "Bu eksikleri çok hızlı bir şekilde tamamlamak adına çalışmalar yapılıyor. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Bugüne kadar gittiğimiz her takıma dokunduk. Bu lige dair ciddi hakimiyetimiz var. Bandırmaspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Belki ufak tefek eksikler olabilir ve bu da çok doğaldır. Burada oyuncularımızın devre arasına kadar göstereceği performans devre arasında yapacağımız hamlelere bir cevap olacaktır. Verimli olan, başarılı olan, bu formaya, bu takıma aidiyet hisseden kalacak. İnşallah devre arası hamlelerimizi çok az yaparız. Bandırmaspor'un oynadığı maçlarda biraz şanssızlıkları da vardı. Kazanabilecekleri, puan alabilecekleri maçları kaybettiler. Ligin henüz başındayız. Dengeli takımlar var" açıklamasını yaptı.

"Basın eleştirilerinin dozunu iyi ayarlamalı"
Deneyimli teknik direktör, açıklamalarını takip eden basın mensuplarına da eleştirileri konusunda dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bandırmaspor ne kadar yukarılara çıkarsa hepimizin değeri o kadar artacak. Bu takım şampiyon olursa basın mensupları süper lig maçlarını takip edecek. Yönetim olarak, takım olarak, oyuncular olarak şampiyon olmuş bir takımın birer parçası olacağız. Bandırmaspor büyük bir aile. Bu ailenin çatırdamasına izin vermeyin. Asparagas ve kulaktan dolma haberler yapıp bu camianın yıpranmasına izin vermeyelim. Yanlış algı olmasın ama ben Başkanımız da ve yönetim kurulumuzda şunu görüyorum ki, Bandırma şehri için ve Bandırmaspor için büyük şanslar" diye konuştu.

"Bu paylaşımı beğenen oyuncularla çalışmak doğru değil"
Sözeri, daha önce takımda görev yapan Serdar Bozkurt ve ekibine de emekleri için teşekkür ederek, "Bizlerin de zaman zaman yaşadıkları gibi ayrılmak zorunda kaldılar. Yarın bir başka takımda inşallah yolu açık olur" dedi. Eski Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un kardeşi Ümit Bozkurt tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımı beğenen iki oyuncunun kadro dışı bırakılması ile ilgili de düşüncelerini aktaran Sözeri, "Ben sosyal medya kullanmıyorum. Çok tehlikeli ve kaygan bir zemin. Futbolcu sadece futbol oynayacak. Sorumlu olduğu bir yönetim ve bir teknik kadro var. Sorumlu olduğu Bandırma şehri ve camiası var. Güzel bir paylaşım olmamış. Benim hoşuma gitmedi ama insanların tercihidir. Hoş değildi. Keşke yaşanmasaydı böyle birşey. Onun üzerine Hüseyin'in ve Görkem'in bu paylaşımı beğenmesi tabi yönetim kurulunu rahatsız etti. Benimle paylaştılar. Biz bu şekilde bir paylaşımı beğenen oyuncu ile çalışmak istemiyoruz dediler. Ben de bunu çok doğal buldum. Biz bir mücadeleye bir savaşa çıkacağız. Mücadele edeceğiniz oyuncu ile her türlü birliktelik yapacaksınız. Bu paylaşımı beğenen oyuncu ya da oyuncularla yola çıkmak ne kadar doğrudur? Burada olan yönetimin tasarrufuydu benim tasarrufum değildi. Bu yönetime yapılmış bir şeydi ama yarın birgün bana yapılsa bende aynı tavrı sergilerdim" değerlendirmesini yaptı.

"23 takviyeyle takımı playoffta görüyorum"
Teknik Direktör Erkan Sözeri, gelinen noktada çok başarılı bir Bandırmaspor olmadığını ifade ederek, "Bunun için biz geldik. Bizim de tercihlerimiz olacak. Bizim oyun sistemimiz belli. Ben Gençlerbirliği, Erzurumspor gibi çalıştığım takımlarda en az gol yiyen takım olarak ligi bitirdik. En az gol yemek sizi her zaman hedefe götürür. Ben bunu her zaman savunan biriyim. Bu demek değildir ki çok muhafazakar bir savunma futbolu oynayacağız. Takım savunmasını iyi yapmanız gerekir. Geçen sene Adana Demirspor yaklaşık 85 gol atmasına rağmen 45 civarında gol yiyerek play off'a kaldı. Normalde 85 gol atan bir takımın ilk ikiye hatta şampiyon olarak çıkması gerekir. Burada ön plana takım savunması çıkıyor. Savunmayı, hücumu beraber yapan, asla dağınık olmayan bir takım olacağız. Bazen takımların inişli çıkışlı grafikleri olur. Bizim de olacaktır. Ama takım savunması adına dokunuşlarımız mutlaka olacaktır. Bandırmaspor bugün ligde 8 gol atmış 6 gol yemiş. Çok afaki bir fark gözükmüyor ama yediğimiz gollerde bireysel hataları düzelteceğiz. Hayal satmayalım. Kadro mühendisliğinde biraz alternatif konusunda sıkıntılarımız var. Sakatlanan bir oyuncumuzun yerine ya da formsuz bir oyuncumuzun yerine biraz eksiklerimiz var. Tabi yönetimin lige açık ara ligde kalmak şeklinde bir giriş yapması normal. Beklentiyi fazla yükseltmemesi gerekir. Ama tabi yaptığı transferlere bakarsak, Pote, Del Valle, Landel, Gökhan Değirmenci gibi sayamadığım bir çok isim Bandırmaspor camiasını heyecanlandırdı. Acaba hedefe gidermiyiz dediler. Bence doğru bir yaklaşım. Bu sene ligde kalalım. Önümüzdeki sene hem tesisleşme hem de hedef anlamında çalışma sergileriz. Devre arasında çok da kaliteli oyuncu bulmak kolay değil. Devre arasına kadar böyle gidip oyuncularımızın performanslarına göre iki ya da üç takviye ile takımımızı play offta görüyorum" şeklinde konuştu.

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