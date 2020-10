Belediye Başkanı Ergin, “Ayvalık cazibe merkezi oldu” Başkan Ergin 18 aylık görev süresini değerlendirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin 18 aylık süreçte yapılan çalışmaları değerlendirdi, yeni projelerini tanıtarak Ayvalık’ın cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği kahvaltılı bir toplantıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Mesut Ergin’i; Belediye Başkan Yardımcıları ile Belediye Meclis Üyeleri de yalnız bırakmadı.

Toplantıda açıklamalarını sürdüren Başkan Ergin“Seçim çalışmalarında öncelikli görevinin belediyeyi kurumsal yapıya kavuşturmak olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, maaşları zamanında, kentin esnafına olan borçlarını bir plan çerçevesinde ödeyen yapı kazandırıldığını belirtti. Ergin, “2020 yılının ilk dokuz ayında gelirlerde 11 milyon lira artış, giderlerde ise 13 milyon lira azalış sağlandı, yani 24 milyon lira tasarruf edildi. Yapılan tüm tasarruflara karşın da proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Bizim Masa birimini konuşlandırdık”

Kurumsal yapının sadece maddi anlamda sağlanmadığına değinen Ergin, geçmiş dönemde vatandaşların derdini anlatacak kimse bulamadığını hatırlatarak “Bizim Masa” biriminin kurulduğunu söyledi. Ergin, “Şu anda Ayvalık’ta bir memnuniyet varsa, vatandaşların şikâyetleri, sıkıntıları ve talepleri anında çözüm bulmasından kaynaklanıyor. Halk tarafından benimsenmiş bir belediyeden söz ediyoruz artık. Ayvalık Belediyesi personeliyle bütünleşti, personel de o yapının içinde bir aile ortamı oluşturdu” diye konuştu.

On sekiz aylık süreçte proje hazırlıklarını sürdüklerini hatırlatan Başkan Ergin, bunlardan örnekler de verdi. Mesut Ergin, 170 yıllık eski hastaneyi belediye hizmet binası olarak kente kazandırdıklarını, yaşlı bakımevinin önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmete açılacağını ve Cennet Tepesi’nde şeytan sofrası benzeri bir kafeteryanın yaz sezonuna yetiştirileceğini anlattı. Maddi anlamda Ayvalık’ın en büyük projelerinden olan çekek, marina ve yat limanından söz eden Başkan Ergin, projenin mevcut marinanın iki katı olacağını ifade etti. Yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkılacak olan marinanın 25 milyon dolara mal olacağını söyledi.

“Ayvalık 2022’de doğalgaza kavuşacak”

Ayvalık Belediyesi’nin bütçesi büyüdükçe yatırım imkânlarının artacağını vurgulayan Başkan Ergin şöyle devam etti:

“2022 yılı kış sezonunda doğalgaz kullanmaya başlayacağız. Ayvalık için çok ciddi gelişmelerdir. Ayvalık’a ulaşım kolaylaşıyor İstanbul’dan üç saatte geliyorsunuz, doğalgaz da olduğu zaman Ayvalık daha da büyüyecek. Belediye olarak Ayvalık olarak bu büyümeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Orta ve uzun vadede kentimizin nüfusunun artacağını da ön görüyoruz. Şu anda bile pandemi nedeniyle kimse Ayvalık’tan ayrılıp büyük şehirlere gitmek istemiyor. Ayvalık’ın kışı 120 binlik bir nüfus ile geçireceğini düşünüyoruz. Marina, doğalgaz, İstanbul, İzmir gibi çevre yollarından ulaşımın rahatlığı kentimize olan ilgiyi katlanarak artırıyor. Emlak değerleri ciddi anlamda artıyor, hemşehrilerime tavsiyem gayrimenkullerini satmasınlar. Ayvalık orta vadede çok ciddi bir cazibe merkezi olacak. Ancak bizler Ayvalık’ı koruyarak büyütmek istiyoruz. Her yeri imara açmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor.”

“Marina ve Kırlangıç dev projeler”

Ayvalık’ın eski fotoğraflarında yer alan yel değirmenlerinden de söz eden başkan Ergin, kayıp olan on değirmenin yerlerinin belirlendiğini, kazı ve tescil işlemleri için koruma kuruluna gerekli başvuruların yapıldığını hatırlattı. Önümüzdeki turizm sezonuna bisiklet yollarını yetiştireceklerini, tostçular çarşısının da yenileneceğini duyuran Başkan Ergin, Ayvalık’ın büyük projeleri arasında yer alan Kırlangıç projesinin de gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi. Altınova’da kapalı pazaryerinin de kısa sürede tamamlanacağını, Sarımsaklı ve Küçükköy imar planlarının Kasım ayı meclisinde görüşüleceğini ifade eden Başkan Ergin, dördüncü mahalle evinin Hamdibey Mahallesi’nde bir ay sonra açılacağını söyledi.

“UNESCO’da kalıcı olmak hedefimiz”

Yeni doğan bebeklere yönelik “Hoş Geldin Bebek” sosyal sorumluluk projesine de değinen Başkan Ergin Eğitime Destek Derneği sayesinde kent dışında okuyan 130 öğrenciye her ay 400 lira maddi katkı sağlandığını hatırlattı. En büyük hedeflerinin ise UNESCO’nun Endüstriyel Miras geçici listesinde yer alan Ayvalık’ın kalıcı listeye girmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, pandemi döneminde gündeme getirdikleri “Ayvalık Modeli”nin pek çok turizm beldesine örnek olduğunu belirtti. Başkan Ergin toplantı sonunda katılımcılara, zeytinyağı, zeytin ve zeytin fidanından oluşan anı paketi hediye etti.

