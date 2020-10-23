Belediye Başkanı Ergin, “Ayvalık cazibe merkezi oldu” Başkan Ergin 18 aylık görev süresini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Ergin, “Ayvalık cazibe merkezi oldu” Başkan Ergin 18 aylık görev süresini değerlendirdi

İHA

Belediye Başkanı Ergin, “Ayvalık cazibe merkezi oldu” Başkan Ergin 18 aylık görev süresini değerlendirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin 18 aylık süreçte yapılan çalışmaları değerlendirdi, yeni projelerini tanıtarak Ayvalık’ın cazibe merkezi olduğunu söyledi.
Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği kahvaltılı bir toplantıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Mesut Ergin’i; Belediye Başkan Yardımcıları ile Belediye Meclis Üyeleri de yalnız bırakmadı.
Toplantıda açıklamalarını sürdüren Başkan Ergin“Seçim çalışmalarında öncelikli görevinin belediyeyi kurumsal yapıya kavuşturmak olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, maaşları zamanında, kentin esnafına olan borçlarını bir plan çerçevesinde ödeyen yapı kazandırıldığını belirtti. Ergin, “2020 yılının ilk dokuz ayında gelirlerde 11 milyon lira artış, giderlerde ise 13 milyon lira azalış sağlandı, yani 24 milyon lira tasarruf edildi. Yapılan tüm tasarruflara karşın da proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
“Bizim Masa birimini konuşlandırdık”
Kurumsal yapının sadece maddi anlamda sağlanmadığına değinen Ergin, geçmiş dönemde vatandaşların derdini anlatacak kimse bulamadığını hatırlatarak “Bizim Masa” biriminin kurulduğunu söyledi. Ergin, “Şu anda Ayvalık’ta bir memnuniyet varsa, vatandaşların şikâyetleri, sıkıntıları ve talepleri anında çözüm bulmasından kaynaklanıyor. Halk tarafından benimsenmiş bir belediyeden söz ediyoruz artık. Ayvalık Belediyesi personeliyle bütünleşti, personel de o yapının içinde bir aile ortamı oluşturdu” diye konuştu.
On sekiz aylık süreçte proje hazırlıklarını sürdüklerini hatırlatan Başkan Ergin, bunlardan örnekler de verdi. Mesut Ergin, 170 yıllık eski hastaneyi belediye hizmet binası olarak kente kazandırdıklarını, yaşlı bakımevinin önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmete açılacağını ve Cennet Tepesi’nde şeytan sofrası benzeri bir kafeteryanın yaz sezonuna yetiştirileceğini anlattı. Maddi anlamda Ayvalık’ın en büyük projelerinden olan çekek, marina ve yat limanından söz eden Başkan Ergin, projenin mevcut marinanın iki katı olacağını ifade etti. Yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkılacak olan marinanın 25 milyon dolara mal olacağını söyledi.
“Ayvalık 2022’de doğalgaza kavuşacak”
Ayvalık Belediyesi’nin bütçesi büyüdükçe yatırım imkânlarının artacağını vurgulayan Başkan Ergin şöyle devam etti:
“2022 yılı kış sezonunda doğalgaz kullanmaya başlayacağız. Ayvalık için çok ciddi gelişmelerdir. Ayvalık’a ulaşım kolaylaşıyor İstanbul’dan üç saatte geliyorsunuz, doğalgaz da olduğu zaman Ayvalık daha da büyüyecek. Belediye olarak Ayvalık olarak bu büyümeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Orta ve uzun vadede kentimizin nüfusunun artacağını da ön görüyoruz. Şu anda bile pandemi nedeniyle kimse Ayvalık’tan ayrılıp büyük şehirlere gitmek istemiyor. Ayvalık’ın kışı 120 binlik bir nüfus ile geçireceğini düşünüyoruz. Marina, doğalgaz, İstanbul, İzmir gibi çevre yollarından ulaşımın rahatlığı kentimize olan ilgiyi katlanarak artırıyor. Emlak değerleri ciddi anlamda artıyor, hemşehrilerime tavsiyem gayrimenkullerini satmasınlar. Ayvalık orta vadede çok ciddi bir cazibe merkezi olacak. Ancak bizler Ayvalık’ı koruyarak büyütmek istiyoruz. Her yeri imara açmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor.”
“Marina ve Kırlangıç dev projeler”
Ayvalık’ın eski fotoğraflarında yer alan yel değirmenlerinden de söz eden başkan Ergin, kayıp olan on değirmenin yerlerinin belirlendiğini, kazı ve tescil işlemleri için koruma kuruluna gerekli başvuruların yapıldığını hatırlattı. Önümüzdeki turizm sezonuna bisiklet yollarını yetiştireceklerini, tostçular çarşısının da yenileneceğini duyuran Başkan Ergin, Ayvalık’ın büyük projeleri arasında yer alan Kırlangıç projesinin de gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi. Altınova’da kapalı pazaryerinin de kısa sürede tamamlanacağını, Sarımsaklı ve Küçükköy imar planlarının Kasım ayı meclisinde görüşüleceğini ifade eden Başkan Ergin, dördüncü mahalle evinin Hamdibey Mahallesi’nde bir ay sonra açılacağını söyledi.
“UNESCO’da kalıcı olmak hedefimiz”
Yeni doğan bebeklere yönelik “Hoş Geldin Bebek” sosyal sorumluluk projesine de değinen Başkan Ergin Eğitime Destek Derneği sayesinde kent dışında okuyan 130 öğrenciye her ay 400 lira maddi katkı sağlandığını hatırlattı. En büyük hedeflerinin ise UNESCO’nun Endüstriyel Miras geçici listesinde yer alan Ayvalık’ın kalıcı listeye girmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, pandemi döneminde gündeme getirdikleri “Ayvalık Modeli”nin pek çok turizm beldesine örnek olduğunu belirtti. Başkan Ergin toplantı sonunda katılımcılara, zeytinyağı, zeytin ve zeytin fidanından oluşan anı paketi hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de can dostları susuz kalmayacak
YEREL HABERLER Burhaniye’de can dostları susuz kalmayacak
Burhaniye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı ...
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
YEREL HABERLER MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri: "2-3 takviyeyle takımı play-offta görüyorum"
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi Bandırmaspor'un ...
Şafak Edge Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da
YEREL HABERLER Şafak Edge Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da
Polisten uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı yakaladı Polis Balıkesir genelinde 29 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Polisten uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı ...
PTT’den 180. müşteriye kuruluş yıl dönümü hediyesi Balıkesir’de PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER PTT’den 180. müşteriye kuruluş yıl dönümü ...
CHP'li Sarı depremi gündeme aldı
YEREL HABERLER CHP'li Sarı depremi gündeme aldı
Dursunbey'de Göreve Başlayan Orman Personellerine Meslek Eğitimi
YEREL HABERLER Dursunbey'de Göreve Başlayan Orman Personellerine ...
Balıkesir Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi kuruldu
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi kuruldu
FETÖ operasyonunda 6 tutuklama Tutuklananlar arasında eski general de var
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 6 tutuklama Tutuklananlar arasında ...
Balıkesir´de içme suyu şebekesi yenileniyor
YEREL HABERLER Balıkesir´de içme suyu şebekesi yenileniyor
RH Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi
RH Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı
CHP'de korona paniği
YEREL HABERLER CHP'de korona paniği
Kadınlara 8 yılda 3 milyon lira kredi
YEREL HABERLER Kadınlara 8 yılda 3 milyon lira kredi
Kapalı Spor Salonu devredildi
YEREL HABERLER Kapalı Spor Salonu devredildi
Valilik ve Büyükşehir ile online pandemi toplantısı
YEREL HABERLER Valilik ve Büyükşehir ile online pandemi toplantısı
Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları
YEREL HABERLER Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları
BAKOM dezenfeksiyon işlerini aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER BAKOM dezenfeksiyon işlerini aralıksız sürdürüyor
Sındırgı’nın Akçakısrak Mahallesi temizliği ile örnek oluyor Akçakısrak’ta imece usulü halen yaşatılıyor
YEREL HABERLER Sındırgı’nın Akçakısrak Mahallesi temizliği ile örnek ...
Vali’den öğrencilere Maske-Mesafe-Temizlik ödevi Vali Şıldak, “Her biriniz salgınla mücadelede gönüllü elçisiniz”
YEREL HABERLER Vali’den öğrencilere Maske-Mesafe-Temizlik ödevi Vali ...
RH Bandırmaspor'da Bozkurt dönemi sona erdi
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor'da Bozkurt dönemi sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X