Havran’da trafik kazası: 1 ölü

En çok İstanbul'u seviyorum

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Havran ilçesinde otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇanakkaleBalıkesir karayolunda seyreden Y.E. (47) idaresindeki 10 KD 644 plakalı otomobil ile Hamdi Zeybek (78) idaresindeki 10 N 3491 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Zeybek’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Zeybek’in cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.E. jandarma tarafından gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.