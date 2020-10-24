MHP İl Başkanlığı binası dualarla açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Teşkilatı tarafından satın alınarak içindeki gerekli düzenlemeler yapılan il binası düzenlenen törenle hizmete girdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın da katıldığı açılışta dualar edilerek kurban kesildi.

Cumhur ittifakı bileşenlerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nin il başkanlığı mehteran bölüğü, dualar ve tekbirlerle açıldı. İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in ev sahipliğindeki açılış törenine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.



İl Başkanı Yüksel: “Katkı sunanlara teşekkür ediyorum”

Açılış töreninde selamlama konuşması yapan MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, parti binasının alınmasında ve tefrişatında emeği geçenlere teşekkür etti. Yüksel konuşmasında, “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, mülkü partimize ait hizmet binamızın açılışını yapmak için bugün hep birlikteyiz. Partimizin 51’inci yılında Türkiye’nin mülkiyeti partimize ait partimizin il başkanlığı binasını hizmete sunmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel eserde emeği geçen, katkısı olan başta dava arkadaşlarımız olmak üzere bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir’e ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne yeni binamızın hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” diye konuştu.



Büyükataman: “Uğruna şiirler yazılmış şehirdeyiz”

İl Başkanının konuşmasının ardından kurban kesimi gerçekleştirilerek yeni hizmet binasının kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından pandemi kuralları çerçevesinde MHP İl Başkanlığı binası sınırlı sayıda ziyaretçiyle gezildi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yeni parti binasının partiye hayırlı olması temennisinde bulunduğu ziyarette, Balıkesir’den övgülerle söz etti. Büyükataman, “Partimiz adına çok önemli ve anlamlı bir gündeyiz. Öncelikle yarım asrı aşan, şerefli mücadelesinde yıllar sonra kendi mülkünde hizmet verecek olmuş olması bizi ziyadesiyle heyecanlandırdı, mutlu etti, onur duyduk, gurur duyduk. Emeği geçen bütün Balıkesirli hemşehrilerimize, dava arkadaşlarımıza şahsım ve partim adına en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten Balıkesir hepimizin bildiği, şahit olduğu üzere, özellikle milli mücadele tarihimizde çok özel ve anlamlı yeri olan vilayetlerimizin başında geliyor. Özellikle Ege’de bilindiği üzere 16 Mayıs 1919 tarihinde ilk Kuvayi Milliye’nin kurulduğu şehirdir Balıkesir. Balıkesir yine İstiklal Marşımızın yazarı merhum Akif’in teveccühüne, övgüsüne mazhar olmuş, uğruna gerçekten içinden gelerek şiir yazılmış şehirlerimizden bir tanesidir. Balıkesir aynı zamanda şüphesiz geride bıraktığımız yarım asırlık hareketimizin şerefli tarihinde de çok önemli başarılara, hizmetlere imza atmış, değerli Ülküdaşlarımızın yetiştiği, müstesna şehirlerimizden bir tanesidir. “Bayrak inmesin, ezan susmasın” iddiası ve inancı uğruna geçmişten bu güne çok ağır bedelleri gözünü kırpmadan ödeyen Ülküdaşlarımın yaşadığı bir şehirdir Balıkesir. Bu itibarla gerçekten bu gün yürekten inanıyorum ki bu mücadeleyi daha yukarıya taşımak, bayrağı yeni sahiplerine yere düşürmeden daha büyük başarılarla teslim edecek olan heyetlerin sayesinde inşallah burada güzel faaliyetler icra edilecek. Partimize dün olduğu gibi, gerek yerelde, gerek genelde hizmet edebilecek değerli arkadaşlarımızın Balıkesir’imize ve hareketimize kazandırılması konusunda bu mübarek yuva ve burada çalışan arkadaşlarımın değerli katkıları olacaktır” diye konuştu.



Katkı sunanlara plaket verildi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın konuşmasının ardından İl Başkanlığı binasının alınmasında ve tefrişatında emeği geçen İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’e Türk Bayrağı ve MHP Bayrağı hediye etti. Büyükataman daha sonra emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay ve işadamı Hüseyin Baş’a teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.