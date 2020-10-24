Burhaniye’de ot yangını söndürüldü

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Burhaniye ilçesinde, Börezli mahallesinde çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü. Ot yangını gece saatlerinde mahalle mezarlığı yanında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Börezli mezarlığı yanındaki otluk alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ot yangınını bir saatlik uğraşı sonrası söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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