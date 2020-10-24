Erdek'te kaçak kazı yapan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapacak şahsı kazı bölgesinde alet ve edevatları ile yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde M.Ö. isimli şahsın izinsiz kazı yapacağı bilgisinin alınması üzerine şüphelinin kazı yapacağı bölgede yapılan kontrolde; şüpheli ile birlikte 1 adet dedektör ve 1 adet kürek ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.