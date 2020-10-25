Ayvalık Belediyesi’nden Cumhuriyet Bayramı için futbol turnuvası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi bünyesindeki birimler arasında düzenlenen futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen 1 kaleci ve 6 oyuncudan oluşan takımlar halinde gerçekleşen halı saha turnuvası, kıran kırana maçlara sahne oldu. Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarı Zeybek Spor Tesisleri’nde başlayan turnuvanın ilk gününde belediye meclis üyeleri ile temizlik İşleri personeli arasında gerçekleşen karşılaşma 77 beraber sonuçlandı. Ancak, temizlik işleri takımının lisanslı futbolcu oynattığı ortaya çıkınca, takım sahada hükmen 30 mağlup ayrıldı.

İki hafta sürecek Ayvalık Belediyesi Cumhuriyet Futbol Turnuvası’nda, belediye bünyesindeki; Temizlik İşleri, Meclis Üyeleri, Park Bahçe, Mali Destek, Zabıta, Fen İşleri (A), Sosyal Yardım İşleri, Fen İşleri (B), Kültür İşleri ve İşletme İştirakler isimli 10 takım mücadele ediyor.

Nefes kesen maçları büyük bir ilgiyle takip eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde görev yapan personel arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek ve yaklaşan Cumhuriyet Bayramı’nı da hatırlatmak amacıyla böyle bir turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen Başkan Ergin, “Son derece keyifli maçlar izliyoruz. Turnuvada karşılaşan takımlardaki sporcuların centilmenliklerinin de tüm spor camialarına örnek olabilecek nitelikte olduğuna inanıyorum. İnşallah kazasız, belasız ve oyuncularımız arasında herhangi bir sakatlanma olmadan her maçı büyük bir ilgiyle izleyen seyircilerimizin de katkılarıyla keyifli bir halı saha turnuvasına imza atmış olacağız” diye konuştu.

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