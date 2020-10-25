Manyas’ta sis etkili oluyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis etkili oldu. Araçları ile trafiğe çıkan sürücüler görüş mesafesinin den dolayı zor anlar yaşadığı görüldü.

Manyas’ta sis sabah saatlerinde etkili oldu. Özellikle Manyas Gölünün çevresinde bulunan yerleşim alanlarında sisin daha etkili olduğu gözlenirken, görüş mesafesinin azalmasından dolayı Gönen ve Bandırma yönüne giden sürücülerin zor anlar yaşadığı belirtildi. Sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.