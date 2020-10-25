

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit Körfezi'nde yeşil zeytin hasadı başladı. Eleklerde sınıflandırılan yeşil zeytinin kilo fiyatı 2,5 ile 8 lira arasında değişiyor.

Edremit Körfezi'nde kurak geçen yazın ardından geçen haftalarda etkili olan yağmurlar zeytin üreticisini hareketlendirdi. Hasat edilen ürünler eleklerde sınıflandırılırken yeşil zeytinler boylarına göre 4 ile 8 lira arasında fiyatla alınıyor. Elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 2,5 liradan alıcı buluyor. Üreticiler yeşil zeytin fiyatlarından memnun olduklarını belirtirken, yılın kurak geçmesi nedeniyle salamuralık zeytinin az çıktığını söyledi.

Üretici Mehmet Sarı, "Bu yılın zeytin hasadına başladık. Yörede elekler da açıldı. Fiyatlar fena değil. Ancak, kuraklık nedeniyle zeytin olgunlaşmadı. Havran barajından sulanan yerdeki zeytinler iyi. Yeşil zeytin sayesinde cebimiz para görmeye başladı. Ama bu yıl beklenen randıman yok" dedi. Hayriye Yılmaz da, "Köyümüzde zeytin hasadı başladı. Bu yüzden sakin olan köyümüz hareketlendi. Yeşil zeytin sayesinde insanların cebi para gördü. Yeşil zeytinde yağ oranı düşük olur ama yağı lezzetli olur" diye konuştu.

Zeytin alıcısı Hüseyin Sezer de, "2020 yılı yeşil zeytin hasadına başladık. Yaz kurak geçti. Ama yeşil zeytin gene de iyi. Yeşil zeytin fiyatları boylarına göre 2,5 ile 8 lira arasında değişiyor. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-10-25 14:41:44



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