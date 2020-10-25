Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları şehre kazandırıyor



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan tarihi yapıları restore ederek şehre kazandırmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Marmara, Edremit ve Karesi ilçelerindeki tarihi yapılar belediyemizin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir´in kent belleğine sahip çıkmaya devam ediyor. Balıkesir´in tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıracak olan Büyükşehir; Marmara, Edremit ve Karesi ilçelerinde bulunan tarihi yapılarda restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında tarihi binaların tadilat, onarım ve restorasyonları yapılırken, şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın korunması noktasında yatırım ve projelerine devam edecek.

HÜKÜMET KONAĞI MÜZE OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi, Marmara ilçesinde bulunan ve 1905 yılında Marmaralı Pantelis ailesinden Kaptan Vasilis, Zannis ve Dimitris tarafından toplanan paralarla Rum Kız Okulu olarak inşa edilen, bir dönem jandarma karakolu ve bir süre de hükümet konağı olarak hizmet veren taş binanın kent müzesine dönüştürülmesi için restorasyon çalışmalarını başlattı. İlçede turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan kent müzesinde, bölgede çıkan arkeolojik ve etnografik eserler sergilenecek.

EDREMİT´TE 35 TARİHİ BİNA GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Edremit´te; Kaymakamlık, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi işbirliğinde yürütülen `Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi´ kapsamında 35 binanın restorasyonu için hazırlık çalışmaları tamamlandı. Edremit´in eski evlerinin yeniden hayat bulacağı proje ile bölgenin tarihi ve kültürel yapısı ile yeni bir çekim merkezi olmasını hedefliyoruz. Ayrıca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Karesi Mahallesi´nde bulunan ve yaklaşık 150 yıllık Ekinel Evi´nde de restorasyon çalışmaları başladı. Bölgenin geleneksel ev mimarisini yansıtan ve halen konut olarak kullanılan ve Osmanlı Dönemi´nin sonlarında inşa edilen yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihtiyaca göre kullanıma açılacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-10-25 14:43:52



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