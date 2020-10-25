Balıkesir'de yeşil zeytin hasadı başladı

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yağmurların ardından yeşil zeytin hasadı başlarken, elekler de kuruldu. Hasat edilen yeşil zeytinler eleklerde sınıflandırılırken, kilosu da 2,5 ile 8 lira arasında değişiyor.

Burhaniye’de kurak geçen yazın ardından geçtiğimiz haftalarda düşen yağmurlar zeytin üreticisini hareketlendirdi. Hasat edilen ürün yeşil çizik zeytin için hazırlanırken, yörede kurulan onlarca elek de çalışmaya başladı. Eleklerde sınıflandırılan yeşil zeytinler boylarına göre 4 ile 8 lira arasında fiyatla alınırken, elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 2,5 liradan alıcı buluyor. Vatandaşlar yeşil zeytin fiyatlarından memnun olurken, yılın kurak geçmesi nedeniyle salamuralık zeytinin az çaktığını açıklandı. Zeytin hasat sezonunun başladığını anlatan Mehmet Sarı, “Bu yılın zeytin hasadına başladık. Yörede elekler da açıldı. Fiyatlar fena değil. Ancak, kuraklık nedeniyle zeytin olgunlaşmadı. Havran barajından sulanan yerdeki zeytinler daha iyi. Yeşil zeytin sayesinde cebimiz para görmeye başladı. Ama, bu yıl beklenen randıman yok” dedi. Hayriye Yılmaz da, “Köyümüzde zeytin hasadı başladı. Bu yüzden sakin olan köyümüz hareketlendi. Yeşil zeytin sayesinde insanların cebi para gördü. Yeşil zeytinde yağ onarı düşük olur ama, yağı lezzetli olur” dedi. Zeytin alıcısı Hüseyin Sezer de, “2020 yılı yeşil zeytin hasadına başladık. Yaz kurak geçti. Ama yeşil zeytin gene de iyi. Yeşil zeytin fiyatları boylarına göre 2,5 ile 8 lira arasında değişiyor. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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