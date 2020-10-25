TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Adana Demirspor : 3

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 30'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

12. dakikada Volkan Şen'in pasında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün ceza sahası içi sol çaprzından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

48. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde top kale önündeki karambolde arkaya sekti. Ceza sahası arka direk kısmında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 02

59. dakikada Volkan Şen'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mehmet Akyüz kaleye yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 03

77. dakikada Pote'nin ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın xx, Utku Tunavelioğlu xx, Hüseyin Aylak xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Abdurrahim Dursun xxx, Mickael Franck Pote x (Berat Satılmış dk. 84 ?), İshak Çakmak xx, Michel Landel xx, Hakan Bilgiç xx (Selçuk Alibaz dk. 46 x), Emir Halilovic xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 57 x), Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle xx, Orhan Ovacıklı xx (Mahamadou Ba dk. 84 ?), Gökay Güney x (Traore dk. 74 x)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Erkan Taşkıran

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adana Demirspor: Emilijus Zubas xx, Tayyip Talha Sanuç x, Mehmet Uslu x, Pa Amat Dibba xx (Davide Lanzafame dk. 88 ?), Mehmet Akyüz xxx (Yunus Akgün dk. 70 x), Osman Tarık Çamdal x, Volkan Şen x (Sedat Şahintürk dk. 70 x), Hasan Kılıç x, Gökhan İnler x (İzzet Çelik dk. 88 ?), Erkan Zengin x (Sinan Kurt dk. 46 x), Joher Khadım Rassoul x

Yedekler: Emre Selen, Semih Güler, Hamidou Traore, Mehmet Berkan Yaylan, Anıl Karaer

Teknik Sorumlu: Ümit Özat

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 12, 49 ve 59) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yiğit, Rahmi Anıl Başaran (Bandırmaspor), Joher Khadım Rassoul (Adana Demirspor)

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