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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Özat: "Bu galibiyet bize can suyu gibi geldi"

İHA

Ümit Özat: "Bu galibiyet bize can suyu gibi geldi"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Bandırmaspor galibiyetinin kendilerine can suyu gibi geldiğini söyledi.
TFF 1.Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı RH Bandırmaspor'u 30 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, elde edilen üç gollü galibiyetin skor olarak rahat görülebileceğini ifade ederek, galibiyetin kendilerine can suyu gibi geldiğini belirtti. İkinci yarıda daha kompakt bir oyun olduğunu söyleyen Özat, "Erkan'ı oyundan aldık çünkü uzun bir aradan sonra bir haftada üçüncü maçını oynadı, kolay değil. Çocuklarımı kutluyorum. Bu galibiyetle tabiki her şey dört dörtlük olmuş değil. Halen eksiklerimiz var. Oyun olarak da genel olarak da eksiklerimiz var. Bunları tamamlamak için çalışıyoruz. İyi bir takım olmak maalesef 1520 maçtan geçiyor. Ama sabırsız bir toplumuz. Dolayısıyla bu galibiyet bize can suyu gibi geldi. Belki skor olarak rahat bir oyun aldık ama inşallah devamı gelir. Bandırmaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Yaptığımız iş baskısı, stresi olan bir iş. Maalesef camiamızda da sabırsızlık var. En ufak bir kötü sonuçta homurdanmalar, mırıldanmalar oluyor. Bu şekilde başarıya kolay gidemeyiz. Önemli olan zor zamanda birlik olmak. Sadece başkan ve yönetimin desteği yetmiyor. Taraftarların da bu desteği bize vermesi lazım. Bundan sonra artık Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

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