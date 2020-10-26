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(Özel) Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı Gönen'de kivi yetiştirmeye başlayan emekli banka müdürü tarlasını bilgisayarla yönetiyor

İHA

(Özel) Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı Gönen'de kivi yetiştirmeye başlayan emekli banka müdürü tarlasını bilgisayarla yönetiyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 25 yıl bankacılık yaparak özel bir bankanın şube müdürlüğünden emekli olan Ahmet Eskintan, tarım sektörüne atıldı. Eskintan, iki bin ağaçtan oluşan bahçesinde yetiştirdiği kivileri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Gönen'de 25 yıl çeşitli bankalarda çalışan ve en son ilçedeki özel bir bankanın müdürlük görevinden emekli olan Ahmet Eskintan, bankacı olarak çalıştığı yıllarda gittiği ve tarımını incelediği Hollanda'dan esinlenerek yaşadığı Gönen'de kivi üretimine başladı. Kiraladığı 25 dönümlük araziye iki bin ağaç kivi eken Eskintan aradan geçen 4 yılda yetiştirdiği kivileri Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

Hollanda'da da gördü, Gönen'de gerçekleştirdi
Yıllarca çalıştığı bankalarda çiftçilere kredi veren Ahmet Eskintan emekliliğin tadını çıkarmak yerine çiftçiliği seçti. Eskintan banka müdürlüğünden emekli olduktan sonra kivi üreticiliğine kadar uzanan hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. 25 yıl çeşitli bankalarda çalışıp emekli olduktan sonra tarım sektörüne girmeye karar verdiğini ifade eden Eskintan, "Bankacılık sektöründe görev yaparken yurtdışında çeşitli ülkelerde tarımsal incelemeler yapma imkanım oldu. Özellikle Hollanda tarımını inceledikten sonra ülkemizle üretim anlamında ciddi farklılıklar olduğunu görerek Türkiye'de de neden bu olmasın diye tarımsal yatırım yapmaya karar verdim. Bu kararı verirken de Türkiye'nin bariz sorunlarından bir tanesi olan katma değeri yüksek olan ürünlerin yetişmemesinden yola çıktım. Kivi de katma değeri yüksek ürünlerden biridir. Bizim şu anda ülkemizdeki kivi üretimimiz, tüketimimizi karşılamamakta. Tüketimin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyoruz. Kalan kısmını da İran kivisi alarak ve ülkemizden döviz ödeyerek kivi açığımızı kapatıyoruz. Kivi katma değeri yüksek ürünlerden biri olduğu için de bu yatırıma karar verdim ve yaklaşık 4 yıl önce bahçeleşme tesisimi Gönen'de kurdum" dedi.

Türkiye'de kivinin merkezi Yalova
Türkiye'de kivi denilince akla ilk olarak Yalova'nın geldiğini ifade eden Ahmet Eskintan, "Yalova ülkemizde şu an kivinin merkezidir. Ama oradaki tarımsal arazilerin kısıtlı olması nedeniyle alternatif yatırım alanları bakıldı. Gönen de alternatif yatırım bölgelerinden bir tanesi. Bizim bu sektöre başlamamız ile birlikte Gönen'de şu anda bin 500 dönüm kivi yetiştirme alanına ulaşıldı. 4 yıl önce bu bahçeyi tesisleştirerek ülkemize önemli bir katkı sağlamaya çalıştığımı düşünüyorum. Bahçemiz 25 dönüm üzerine kurulu. İki bin ağaç bulunuyor. Dördüncü yaşında ve bu yıl ilk kez ticari olarak meyve vermeye başladı. Kivi üçüncü yılda ilk meyvesini gösterir, dördüncü yılda ise ilk ticari meyvelerini vermeye başlar" dedi.

Kanserden astıma, bronşitten gribe kadar her yerde kullanılıyor
Kivinin aynı zamanda sağlık bitkisi olarak da bilindiğinin altını çizen emekli bankacı Ahmet Eskintan, "Günümüzde Çin'de yapılan çalışmalarda kanser, astım, bronşit ve grip tedavisinde diğer kimyasallarla birlikte ciddi anlamda kivi kullanılıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise yaş tüketim ile birlikte pastacılık ve meyve suyu sektöründe kullanılıyor. Verimli bir meyvedir. C vitamini, mineral ve protein açısından zengindir. Bir tane kivi meyvesinden elde edilen C vitamini yedi tane portakalın verdiği C vitaminine eşittir" dedi.
Eskintan önümüzdeki bir kaç yıl içinde Gönen'de kivi yetiştirme alanlarının beş bin dönüme ulaşacağını ve bu haliyle bile Türkiye'nin kivi ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayarak kivi üretiminde merkez haline gelebileceğini ifade etti.

Her kivi ağacı günde 100 litre suya ihtiyaç duyuyor
Kivinin yetişmesi hakkında ilginç bilgiler veren Ahmet Eskitan, yetişkin kivi ağaçlarının eksi 14 derece sıcaklığa kadar dayanabildiğini belirterek, "Genç fidanlarda bu sıcaklık eksi 4 derecedir. Ilıman ve nemli ortamları sever. Özellikle yaz mevsiminde sıcaklıkların artması ile birlikte ağaç başına günde ortalama 100 litre su vermeniz gerekir. Kivi ağacının bütün isteği sudur" dedi.

Kivi bahçesini bilgisayarla yönetiyor, dona karşı anında önlem alıyor
Ahmet Eskintan iki bin ağaçtan oluşan kivi bahçesine kurduğu ve yazılımını Türkiye'de özel olarak yazdırdığı bilgisayarlı otomasyon sistemini de tanıtarak, "Özellikle sulama ve gübreleme programını uygularken bilgisayarlı otomasyon sisteminden destek alıyoruz. Ayrıca bir otomasyon sistemi hazırlattık burası için. Besleme programını çalıştırırken zaman dilimlerini koyuyoruz. Bir saatlik sulama programında 10 dakika temiz su, 40 dakika gübreli su ve kalan 10 dakika için ise tekrar temiz su vermesini sağlayarak sulamayı bu şekilde yapmasını sağlıyoruz. Ayrıca don riskinin olduğu dönemlerde otomasyon sistemimize verileri girerek bahçemizin üç farklı noktasından ısı değerlerini alıp ortalamasına göre sıfır derecenin altına düşerse bahçedeki ağaçların üst kısımlarında bulunan sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlayıp birkaç dakika içinde ağaçların üzerinde yapay bir nemlendirme sağlıyoruz. Böylece bahçemiz don riskinden kurtuluyor" diye konuştu.

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