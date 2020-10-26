Bigadiç'te Çeribaşı mahallesi karantina altına alındı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çeribaşı mahallesi artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Son günlerde artış gösteren COVİD19 vakaları nedeniyle karantina uygulanan kırsal mahalelere bir yenisi daha eklendi. konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bigadiç İlçemize bağlı Çeribaşı Mahallesinde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 25.10.2020 tarihi saat 18.00’den itibaren karantina altına alınmıştır."

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