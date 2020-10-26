Balıkesir'de üç mahalleye karantina

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı üç kırsal mahalle, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında

karantinaya alındı.

Altıeylül ilçesine bağlı üç mahallede yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yakupköy, Aslıhantepecik ve Paşaköy kırsal mahallelerinde bazı vatandaşların Covid19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olacağı bildirildi. Yakupköy, Aslıhantepecik ve Paşaköy'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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