Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 498 bin oldu

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 498 bin 222 adet araç olduğunu açıkladı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye'de Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir' de Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 498 bin 222 olduğu açıklandı.

TÜİK verilerine göre Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %22,6'sını motosiklet, %16,4'ünü kamyonet, %5,1'ini traktör, %2,5'ini kamyon %0,7'sini minibüs, %0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve %0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 237 bin 795 oldu.

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