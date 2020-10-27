Bandırma'ya bin 326 kişilik yurt yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'ya bin 326 kişilik yurt yapılıyor

İHA

Bandırma'ya bin 326 kişilik yurt yapılıyor

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile görüştü. İl Müdürü Arıcıoğlu, "Bandırma'ya yapılan bin 326 kişilik yurt binası ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak" dedi.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile Rektör Yard. Prof. Dr. Celalettin Yanık, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu ziyaret ederek Bandırma İlçesinde ki gençler, yurtlar ve tesisler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette Bandırma'da okuyan gençlerin, barınma konuları, spor alanları ve planlanan yatırımlar görüşüldü. İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında Rektör Özdemir’e bilgi veren İl Müdürü Arıcıoğlu, ayrıca üniversite ile yürütülecek Genç Ofis çalışmaları, spor faaliyetleri ve oluşturulacak spor alanları gibi ortak faaliyetler hakkında Rektör Özdemir ile fikir alışverişinde bulundu. Kurum çalışmalarını yakından takip ettiğini ve önemli yatırımlara, önemli başarılara imza atıldığını belirten Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, hızla artan öğrenci sayısı nedeniyle barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt yapım çalışmaları, sosyal ve sportif alanların artırılması ile Bandırma’daki hedeflerin şekillenmeye başladığını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Üniversite bünyesinde açılışını birlikte gerçekleştirdikleri, üniversite ve gençlik merkezleri arasında köprü olacak Genç Ofis için teşekkür etti. Öğrenci sayısının her geçen gün artmasıyla da Bandırma’nın yeni yatırımlara ihtiyaç duyacağını söyleyen İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yanında yapılan bin 326 kişilik yurt ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayacak. Yurt alanında da yatırımlarımız devam edecek. Sayın rektörümüzün öncülüğünde ve bakanlığımızın destekleriyle yapılacak olan 17 Eylül Üniversitesi içerisinde yüzme havuzu, spor salonu, antrenman salonları açık basketbol ve açık voleybol sahaları tenis kortları, futbol sahası, atletizm sahası ve gençlik merkezi bulunacak spor kompleksi ile futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta bir spor kenti olan Bandırma’nın spor alanındaki en önemli eksikliği tamamlanacak. Bu kompleksin bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulmasını heyecanla bekliyoruz. Üniversitemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek gençlerin hayata donanımlı bir şekilde hazırlanması için hep birlikte büyük bir özveri ile çalışan, desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Orkan: “Maske ve mesafe duyarlılığına özen göstermeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Orkan: “Maske ve mesafe duyarlılığına özen ...
Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 498 bin oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 498 bin oldu
Karesi’de daha etkin çöp toplama ve temizlik hizmeti verilecek Karesi Belediyesi çöp ve temizlik hizmetlerini güçlendirecek
YEREL HABERLER Karesi’de daha etkin çöp toplama ve temizlik hizmeti ...
Ayvalık'ta Aya Triada Kilisesi restore edilecek
YEREL HABERLER Ayvalık'ta Aya Triada Kilisesi restore edilecek
Bigadiç'te bir köy karantinada
YEREL HABERLER Bigadiç'te bir köy karantinada
Ayvalık’ta Aya Triada Kilisesi turizme kazandırılıyor Müjdeyi Başkan Ergin verdi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Aya Triada Kilisesi turizme ...
(Özel) Osmanlı dönemi dizileri saraçlık mesleğine ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER (Özel) Osmanlı dönemi dizileri saraçlık mesleğine ...
Hücre evlerine şafak operasyonu Özel Harekatçılar firari şüphelileri saklanırken yakaladı İhraç polis evde bulunan telefonun şifresini hatırlamadı
YEREL HABERLER Hücre evlerine şafak operasyonu Özel Harekatçılar ...
Bigadiç'te hırsızlık zanlısını JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Bigadiç'te hırsızlık zanlısını JASAT yakaladı
İnternet kesintisi öğrencilere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER İnternet kesintisi öğrencilere zor anlar yaşattı
Balıkesir'de üç mahalleye karantina
YEREL HABERLER Balıkesir'de üç mahalleye karantina
Burhaniye’de Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alımına başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alımına ...
Manyas Kaymakamı Kaya’dan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Manyas Kaymakamı Kaya’dan korona virüs denetimi
Fatih Sultan Mehmet'in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet'in halasının türbesini Büyükşehir ...
Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
29 Ekim’de Karesi’de her yerde Türk bayrağı dalgalanacak Karesi Belediyesi’nden vatandaşa Cumhuriyet hediyesi Türk Bayrağı
YEREL HABERLER 29 Ekim’de Karesi’de her yerde Türk bayrağı ...
Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı
Küçükköy de tescillendi
YEREL HABERLER Küçükköy de tescillendi
Burhaniye Bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Burhaniye Bayraklarla donatıldı
Erdek’te ekim ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Erdek’te ekim ayında deniz keyfi
Edremit zeytinyağları Arjantin’den ödül ile döndü
YEREL HABERLER Edremit zeytinyağları Arjantin’den ödül ile döndü
Gençlik kollarında görev değişimi Başkan Şentürk, görevini Çakan’a devir etti
YEREL HABERLER Gençlik kollarında görev değişimi Başkan Şentürk, ...
Bigadiç'te Çeribaşı mahallesi karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bigadiç'te Çeribaşı mahallesi karantina altına alındı
(Özel) Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine başladı Gönen'de kivi yetiştirmeye başlayan emekli banka müdürü tarlasını bilgisayarla yönetiyor
YEREL HABERLER (Özel) Banka sektörünü bıraktı kivi yetiştiriciliğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X