112 ekipleri daima göreve hazır

Erdek Toplum Sağlığı Merkezi binasının içinde konuşlanmış bulunan 112 Acil İstasyonu 10 yıl önce kuruldu. 3’er kişilik ekiple olaylara müdahale eden 112 ASH istasyonunda, ikinci ekibinin kurulmasıyla birlikte müdahale ekibi ikiye çıktı. Toplam 24 personelin görev yaptığı ekibi, sağlık alanında dakikalar ile yarışıyor. 1 ve 2 No’lu sağlık istasyonunun aynı yerde bulunmasının yanı sıra 3+3’ten oluşan 2 ekip, toplamda 6 kişilik personelin 24 saat aynı binada kalmaları sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz yıl Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in ısrarlı takibi sonucunda kazandırılan 2 No’lu ASH istasyonu için, Erdek Belediyesi’nin Yalı Camii yanında bulunan boş arsayı bu istasyona tahsis ettiği öğrenilirken, arsanın üzerinde bina bulunmadığı ve buraya binanın ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geliyor. Erdek’te faaliyet gösteren 1 ve 2 No’lu acil sağlık ekiplerinin sorumluluğunda adaların sağlık yükünün de bulunduğu, gerektiğinde, Bandırma’da konuşlanan 6 ekipten de yardım geldiği biliniyor.

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